«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном», но сохранил лидерство в чемпионате Франции
«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (0:0) в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции.
«Лилль» набрал 80 очков и сохранил лидерство в таблице, отрыв от «ПСЖ» перед заключительным туром — 1 очко. У «Сент-Этьена» 46 очков и 11-я позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
37-й тур
«Лилль» — «Сент-Этьен» — 0:0
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Брадарич, 89), Ботман, Андре (Шека, 64), Сумаре, Давид (Юсуф Языджи, 77), Бурак Йылмаз, Бамба (Ренату Санчеш, 63), Араужу (Иконе, 63).
«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши (Юссуф, 81), Колодзейчак, Трауко, Соу, Камара, Нейу (Муффек, 81), Амума (Аушиш, 62), Хазри (Гурна-Дуат, 72), Буанга, Норден (Аби, 62).
Предупреждения: Нейу, 21. Андре, 26. Хазри, 47.
Судья: Бризар (Франция).
16 мая. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
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