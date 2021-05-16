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«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном», но сохранил лидерство в чемпионате Франции

16 мая 2021, 23:49
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«Лилль» сыграл вничью с «Сент-Этьеном» (0:0) в домашнем матче 37-го тура чемпионата Франции.

«Лилль» набрал 80 очков и сохранил лидерство в таблице, отрыв от «ПСЖ» перед заключительным туром — 1 очко. У «Сент-Этьена» 46 очков и 11-я позиция.

Чемпионат Франции. Лига 1

37-й тур

«Лилль» — «Сент-Этьен» — 0:0

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Брадарич, 89), Ботман, Андре (Шека, 64), Сумаре, Давид (Юсуф Языджи, 77), Бурак Йылмаз, Бамба (Ренату Санчеш, 63), Араужу (Иконе, 63).

«Сент-Этьен»: Грин, Дебюши (Юссуф, 81), Колодзейчак, Трауко, Соу, Камара, Нейу (Муффек, 81), Амума (Аушиш, 62), Хазри (Гурна-Дуат, 72), Буанга, Норден (Аби, 62).

Предупреждения: Нейу, 21. Андре, 26. Хазри, 47.

Судья: Бризар (Франция).

16 мая. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Лилль — Сент-Этьен

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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