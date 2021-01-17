Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Лилль» одержал волевую победу над «Реймсом»

20:49
Теги:

«Лилль» принимал «Реймс» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Команда одержала волевую победу со счетом 2:1.

«Лилль» набрал 42 очка и вышел на второе место в турнирной таблице. Теперь доги делят лидерство по очкам с «ПСЖ».

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

«Лилль» — «Реймс» — 2:1 (0:1)

Голы: Зенели, 36 (0:1). Бамба, 48 (1:1). Давид, 90+1 (2:1).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Брадарич, Ботман, Андре (Шека, 86), Иконе (Араужу, 60), Юсуф Языджи (Веа, 81), Сумаре, Давид, Бамба.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро, Кассама (Мунетси, 59), Зенели (Кутеса, 81), Диа, Мбюкю (Туре, 73).

Предупреждения: Кассама, 31. Тиагу Джало, 85. Араужу, 90+4.

Судья: Мийо (Франция).

17 января. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир