«Лилль» одержал волевую победу над «Реймсом»

«Лилль» принимал «Реймс» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Команда одержала волевую победу со счетом 2:1.

«Лилль» набрал 42 очка и вышел на второе место в турнирной таблице. Теперь доги делят лидерство по очкам с «ПСЖ».

Чемпионат Франции. Лига 1

20-й тур

«Лилль» — «Реймс» — 2:1 (0:1)

Голы: Зенели, 36 (0:1). Бамба, 48 (1:1). Давид, 90+1 (2:1).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Брадарич, Ботман, Андре (Шека, 86), Иконе (Араужу, 60), Юсуф Языджи (Веа, 81), Сумаре, Давид, Бамба.

«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро, Кассама (Мунетси, 59), Зенели (Кутеса, 81), Диа, Мбюкю (Туре, 73).

Предупреждения: Кассама, 31. Тиагу Джало, 85. Араужу, 90+4.

Судья: Мийо (Франция).

17 января. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».