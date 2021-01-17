«Лилль» одержал волевую победу над «Реймсом»
«Лилль» принимал «Реймс» в рамках 20-го тура чемпионата Франции. Команда одержала волевую победу со счетом 2:1.
«Лилль» набрал 42 очка и вышел на второе место в турнирной таблице. Теперь доги делят лидерство по очкам с «ПСЖ».
Чемпионат Франции. Лига 1
20-й тур
«Лилль» — «Реймс» — 2:1 (0:1)
Голы: Зенели, 36 (0:1). Бамба, 48 (1:1). Давид, 90+1 (2:1).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Тиагу Джало, Брадарич, Ботман, Андре (Шека, 86), Иконе (Араужу, 60), Юсуф Языджи (Веа, 81), Сумаре, Давид, Бамба.
«Реймс»: Райкович, Фокет, Фас, Абдельхамид, Конан, Шавалерен, Кафаро, Кассама (Мунетси, 59), Зенели (Кутеса, 81), Диа, Мбюкю (Туре, 73).
Предупреждения: Кассама, 31. Тиагу Джало, 85. Араужу, 90+4.
Судья: Мийо (Франция).
17 января. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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