Дубль Давида принес «Лиллю» ничью в матче с «Ренном»

Читать «СЭ» в

«Лилль» дома сыграл вничью с «Ренном» в матче 25-го тура французской лиги 1 — 2:2.

Счет уже на первой минуте открыл Людовик Блас. Через 19 минут преимущество гостей удвоил Арно Калимуэндо.

Ничью хозяевам принес дубль Джонатана Давида. Форвард отличился на 84-й и 90+2-й минутах.

«Лилль» (42 очка) поднялся на четвертое место в лиге 1. «Ренн» (36) идет восьмым в турнирной таблице.