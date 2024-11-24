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Сегодня, 19:00

«Лилль» нанес «Ренну» третье поражение подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Лилль» на своем поле победил «Ренн» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Эдон Жегрова.

«Лилль» (22 очка) остается на четвертом месте в лиге 1. «Ренн» (11) идет 14-м в турнирной таблице. Команда потерпела третье подряд поражение в чемпионате Франции.

Франция. Лига 1. 12-й тур
24 нояб, 17:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:0
Ренн

Источник: Таблица лиги 1
Футбол
ФК Лилль
ФК Ренн
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 Монако 12 8 2 2 21-10 26
3
 Марсель 12 7 2 3 27-16 23
4
 Лилль 12 6 4 2 19-11 22
5
 Лион 12 5 4 3 19-16 19
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14
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15
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