«Лилль» нанес «Ренну» третье поражение подряд

«Лилль» на своем поле победил «Ренн» в матче 12-го тура французской лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 45-й минуте забил Эдон Жегрова.

«Лилль» (22 очка) остается на четвертом месте в лиге 1. «Ренн» (11) идет 14-м в турнирной таблице. Команда потерпела третье подряд поражение в чемпионате Франции.