Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

21 мая, 23:50

«Лилль» сыграл вничью с «Ренном» в последнем матче сезона лиги 1

Читать «СЭ» в

«Лилль» дома сыграл вничью с «Ренном» в матче 38-го тура чемпионата Франции — 2:2.

Гол в составе хозяев дубль на счету Тимоти Веа. У гостей отличились Бенжамен Буриго и Серу Гирасси.

В турнирной таблице «Лилль» занял 10-е место с 55 очками. «Ренн» — четвертый с 66 очками и сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Еще в одном матче «Лорьян» дома сыграл вничью с «Труа» — 1:1.

У хозяев забил Арман Лорьенте. В составе гостей отличился Йоанн Тузгар.

У «Труа» в конце матча прямую красную карточку заработал Исса Каборе.

В турнирной таблице лиги 1 «Лорьян» занял 16-е место с 36 очками, «Труа» — 15-й с 38 очками.

Франция. Лига 1. 38-й тур
21 мая, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:2
Ренн
Голы
Веа, 11 (1:0), Буриго, 41 (1:1), Веа, 88 (2:1), Гирасси, 90 (2:2)
Лилль
Лео Жардим Тиагу Джало Ботман Жозе Фонти Зеки Челик Веа Андре (Онана, 70) Ренату Санчеш Бамба (Гудмундссон, 86) Давид (Жегрова, 86) Бурак Йылмаз (Гомеш, 81)
Ренн
Гомис Трюффер Агерд Омари (Мартен, 84) Траоре Тэ (Угочукву, 84) Майер Сантамария Буриго (Ассиньон, 76) Лаборд (Гирасси, 59) Террье (Доку, 76)
Предупреждения
Андре 25’, Ренату Санчеш 57’  -  Трюффер 43’, Омари 54’
Судьи
Делерю (Франция)
Франция. Лига 1. 38-й тур
21 мая, 22:00. Stade Yves Allainmat (Лорьян)
Лорьян
1:1
Труа
Голы
Тугар, 22 (0:1), Лорьенте, 74 (1:1)
Лорьян
Дрейер Ле Гофф Морель Енц Игор Силва (Эрго, 80) Абержель (Сумано, 87) Лемуан (Уаттара, 68) Ле Фе Коне Моффи (Лорьенте, 68) Монкондюи
Труа
Мулен Конте (Рами, 81) Сальмье Палмер-Браун Бьянкон (Бальде, 63) Каборе Шавалерен (Ларуси, 63) Тардье Куаме Рипар Тугар (Угбо, 81)
Предупреждения
Монкондюи 60’, Лорьенте 90’  -  Рипар 65’, Ларуси 79’
Удаления
Каборе 85’
Судьи
Амель (Франция)

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Ливерпуль
Вулверхэмптон Уондерерс

П1

34%

1.15

ТБ 2.5

20%

1.43

Обе забьют - да

13%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 1
Сочи 5
Матч завершен

Х

25%

3.60

П1

20%

2.14

Обе забьют - да

14%

1.70
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Химки 2
Спартак 1
Матч завершен

П2

24%

2.20

Обе забьют - да

16%

1.64

Х

19%

3.90
ФК Лилль
ФК Лорьян
ФК Ренн
ФК Труа
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русский парень зажигает на чемпионате мира, куда не пустили Россию! Пока он ярче всех звезд из НХЛ
Слуцкий — главный провал сезона в РПЛ. За постоянными жалобами на судей и легионеров тренер не заметил, как похоронил «Рубин»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе: «Очень счастлив продолжить свое приключение в «ПСЖ»

«ПСЖ» разгромил «Метц», Мбаппе после продления контракта оформил хет-трик
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 38 12 7 19 49-61 43
14
 Анже 38 10 11 17 44-55 41
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
6.08 22:00
Монако – Нант
 1 : 1
7.08 18:00
Лион – Брест
 1 : 1
7.08 22:00
Труа – ПСЖ
 1 : 2
8.08 14:00
Ренн – Ланс
 1 : 1
8.08 16:00
Бордо – Клермон Фут
 0 : 2
8.08 16:00
Ницца – Реймс
 0 : 0
8.08 16:00
Сент-Этьен – Лорьян
 1 : 1
8.08 16:00
Страсбур – Анже
 0 : 2
8.08 18:00
Метц – Лилль
 3 : 3
8.08 21:45
Монпелье – Марсель
 2 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 12
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 31 2 7
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости