«Лилль» сыграл вничью с «Ренном» в последнем матче сезона лиги 1

«Лилль» дома сыграл вничью с «Ренном» в матче 38-го тура чемпионата Франции — 2:2.

Гол в составе хозяев дубль на счету Тимоти Веа. У гостей отличились Бенжамен Буриго и Серу Гирасси.

В турнирной таблице «Лилль» занял 10-е место с 55 очками. «Ренн» — четвертый с 66 очками и сыграет в групповом турнире Лиги Европы.

Еще в одном матче «Лорьян» дома сыграл вничью с «Труа» — 1:1.

У хозяев забил Арман Лорьенте. В составе гостей отличился Йоанн Тузгар.

У «Труа» в конце матча прямую красную карточку заработал Исса Каборе.

В турнирной таблице лиги 1 «Лорьян» занял 16-е место с 36 очками, «Труа» — 15-й с 38 очками.