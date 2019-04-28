"Лилль" разгромил "Ним" в матче 34-го тура чемпионата Франции - 5:0.

В составе победителей отличились Лоик Реми, Жонатан Бамба, Зеки Челик, Николя Пепе и Руй Фонте.

"Лилль", набрав 68 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. "Ним", в активе которого 46 очков – на 9-м месте.

В других матчах дня "Ницца" обыграла "Генгам" (3:0), "Амьен" и "Страсбур" сыграли вничью (0:0), "Анже" и "Реймс" также победителя не выявили(1:1), а "Кан" выиграл у "Дижона" (1:0).

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

"Кан" – "Дижон" – 1:0 (0:0)

Гол: Фажр, 67.

"Кан": Самба, Джикю, Гильбер, Армугом (Муссаки, 86), Гради, Заари, Фажр, Деминге, Кривелли (Санко, 76), Нинга (Оньянге, 80), Чокунте.

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Шафик, Агерд, Бальмон (Хаддади, 70), Саммаритано (Слити, 60), Амальфитано, Жанно (Каба, 81), Жулиу Тавареш, Саид.

Предупреждения: Чокунте, 25. Бальмон, 40. Саммаритано, 44. Лотоа, 50. Слити, 75.

Судья: Готье (Франция).

28 апреля. Кан. Стадион "Michel d'Ornano".

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

"Амьен" – "Страсбур" – 0:0

"Амьен": Гюртнер, Питерс, Аденон, Крафт, Дибасси, Блен, Гнаоре, Тимит, Конате (Отеро, 69), Мендоса (Годдос, 78), Гирасси.

"Страсбур": Селс, Кароль, Лала, Митрович, Мартинес (Коне, 63), Каси, Мартен, Томассон (Мотиба, 90+1), Грансир (Гонсалвеш, 75), Сиссоко, Айорк.

Предупреждения: Айорк, 14. Сиссоко, 29. Тимит, 83. Мартен, 85.

Судья: Фраппар (Франция).

28 апреля. Амьен. Стадион "Stade de la Licorne".

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

"Лилль" – "Ним" – 5:0 (0:0)

Голы: Реми, 51 (1:0). Бамба, 64 (2:0). Зеки Челик, 70 (3:0). Пепе, 80 (4:0). Руй Фонте, 90+3 (5:0).

"Лилль": Меньян, Жозе Фонти, Коне, Габриэл, Зеки Челик, Тиагу Мендес, Сумаре, Реми (Леан, 69), Бамба (Руй Фонте, 76), Пепе, Иконе (Араужу, 82).

"Ним": Бернардони, Мигель, Либой, Паке, Саванье, Буанга (Алакуш, 76), Тиуб (Мауасса, 86), Валлс, Бобишон, Рипар, Гийом (Алиуи, 66).

Предупреждения: Реми, 25. Мигель, 32. Бобишон, 49.

Судья: Делерю (Франция).

28 апреля. Лилль. Стадион "Пьер Моруа".

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

"Ницца" – "Генгам" – 3:0 (1:0)

Голы: Аталь, 9 (1:0). Аталь, 68 (2:0). Аталь, 73 (3:0).

"Ницца": Бенитес, Данте, Бюрнер, Сарр, Эрелль, Аталь (Ганаго, 77), Макенго (Данилу, 65), Ле Мелу, Тамез, Сако, Сен-Максимен (Джазири, 83).

"Генгам": Кайар, Сорбон, Джилободжи, Икоко, Ребошу, Ндонг, Коко (Менди, 63), Фири (Дидо, 70), Мергем (Блас, 78), Н`Гбакото, Тюрам.

Предупреждения: Данте, 16. Мергем, 19. Эрелль, 36. Тамез, 38. Менди, 70. Бюрнер, 72. Дидо, 78.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

28 апреля. Ницца. Стадион "Алльянц Ривьера".

Чемпионат Франции

Лига 1

34-й тур

"Анже" – "Реймс" – 1:1 (0:0)

Голы: Кафаро, 63 (0:1). Мансо, 71 (1:1).

"Анже": Бютель, Траоре, Пелланар, Тома (Павлович, 75), Мансо, Мангани (Пажо, 69), Фюльжини, Рейне-Аделаида, Сантамария, Тэ, Баокен (Канга, 66).

"Реймс": Менди, Энгелс, Рахман Баба, Фокет, Абдельхамид, Шавалерен, Кафаро (Думбья, 89), Дингоме, Кассама (Оджо, 60), Зенели (Дисаси, 79), Уден.

Предупреждения: Абдельхамид, 19. Фокет, 56. Рахман Баба, 88.

Судья: Абед (Франция).

28 апреля. Анже. Стадион "Raymond Kopa".

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