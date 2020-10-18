«Лилль» разгромил «Ланс», который заканчивал матч вдевятером
В матче 7-го тура чемпионата Франции «Лилль» принимал «Ланс». Хозяева одержали разгромную победу со счетом 4:0.
Отметим, что «Ланс» заканчивал эту встречу вдевятером.
Чемпионат Франции. Лига 1
7-й тур
«Лилль» — «Ланс» — 4:0 (1:0)
Голы: Бурак Йылмаз, 11 (1:0). Бамба, 47 (2:0). Иконе, 69 (3:0). Юсуф Языджи, 79 (4:0).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти (Сумаоро, 82), Зеки Челик, Брадарич, Ботман, Андре (Иконе, 65), Ренату Санчеш (Юсуф Языджи, 76), Давид, Бурак Йылмаз (Шека, 65), Бамба, Араужу (Сумаре, 76).
«Ланс»: Лека, Айдара, Гради, Радованович, Баде, Какюта (Мишлен, 71), Каюзак (Маурисио, 60), Клаусс (Банза, 71), Дукуре, Жан (Калимуэндо, 46), Сотока (Бура, 81).
Предупреждения: Каюзак, 18. Гради, 30.
Удаления: Гради, 57. Мишлен, 75.
Судья: Летексье (Франция).
18 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/