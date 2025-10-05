«Лилль» и «ПСЖ» встретятся в матче чемпионата Франции

«Лилль» и «ПСЖ» встретятся седьмого тура французской лиги 1 в воскресенье, 5 октября. Игра пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Лилле, стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Лилль» — «ПСЖ» можно будет знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.

05 октября, 21:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)

В прямом матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт». Трансляция начнется за 10 минут до стартового свистка и будет доступна по платной подписке.

В семи турах чемпионата Франции «Лилль» набрал 10 очков, «ПСЖ» — 15. В седьмом туре лиги 1 «Лилль» проиграл «Лиону» со счетом 0:1, а «ПСЖ» победил «Осер» со счетом 2:0.