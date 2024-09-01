«Лилль» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча лиги 1 Франции
«Лилль» примет «ПСЖ» в матче 3-го тура французской лиги 1. Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.
Игру в прямом эфире покажет платформа Okko Sport. Основные события матча «Лилль» — «ПСЖ» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ».
В чемпионате Франции обе команды идут без потерь очков. В первых двух турах «Лилль» обыграл «Реймс» и «Анже» с одинаковым счетом 2:0, а «ПСЖ» разгромил «Гавр» (4:1) и «Монпелье» (6:0).
В лиге 1 сезона-2023/24 «ПСЖ» в гостях сыграл с «Лиллем» вничью (1:1), а дома одержал победу со счетом 3:1. По итогам сезона «ПСЖ» занял первое место в чемпионате, а «Лилль» — четвертое.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Марсель
|3
|2
|1
|0
|10-4
|7
|
2
|Нант
|3
|2
|1
|0
|5-1
|7
|
3
|Ланс
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
4
|Монако
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
5
|ПСЖ
|2
|2
|0
|0
|10-1
|6
|
6
|Лилль
|2
|2
|0
|0
|4-0
|6
|
7
|Гавр
|3
|2
|0
|1
|6-5
|6
|
8
|Ницца
|3
|1
|1
|1
|6-4
|4
|
9
|Страсбур
|3
|1
|1
|1
|7-6
|4
|
10
|Реймс
|3
|1
|1
|1
|4-5
|4
|
11
|Ренн
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
12
|Брест
|3
|1
|0
|2
|5-7
|3
|
13
|Осер
|3
|1
|0
|2
|3-6
|3
|
14
|Лион
|3
|1
|0
|2
|4-8
|3
|
15
|Тулуза
|3
|0
|2
|1
|2-4
|2
|
16
|Монпелье
|3
|0
|1
|2
|2-10
|1
|
17
|Анже
|3
|0
|0
|3
|1-7
|0
|
18
|Сент-Этьен
|3
|0
|0
|3
|0-7
|0
|30.08
|21:45
|
Лион – Страсбур
|4 : 3
|31.08
|18:00
|
Брест – Сент-Этьен
|4 : 0
|31.08
|20:00
|
Монпелье – Нант
|1 : 3
|31.08
|22:00
|
Тулуза – Марсель
|1 : 3
|1.09
|16:00
|
Монако – Ланс
|1 : 1
|1.09
|18:00
|
Анже – Ницца
|1 : 4
|1.09
|18:00
|
Гавр – Осер
|3 : 1
|1.09
|18:00
|
Реймс – Ренн
|2 : 1
|1.09
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|5
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|3
|
|
Гифт Эммануэл Орбан
Лион
|2
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|4
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|2
|
|
Кристофер Опери
Гавр
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Амаду Коне
Реймс
|1
|1
|0
|
|
Дейвер Мачадо
Ланс
|2
|1
|0
|
|
Адо Онайву
Осер
|2
|1
|0