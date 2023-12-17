Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 20:45

«Лилль» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча французской лиги в прямом эфире (видео)

«ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в чемпионате Франции 17 декабря
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Игроки &amp;quot;ПСЖ&amp;quot;.
Фото AFP

«ПСЖ» в гостях сыграет с «Лиллем» в 16-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 17 декабря. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» (Лилль, Франция). Начало — в 22:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Лилль» — «ПСЖ» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах в соцсети «ВКонтакте».

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 36 очков. «Лилль» набрал 27 очков и идет на пятом месте.

В предыдущем туре чемпионата Франции «Лилль» в гостях сыграл вничью с «Клермоном» со счетом 0:0, а «ПСЖ» дома нанес поражение «Нанту» — 2:1.

Последняя очная встреча соперников завершилась победой парижан — 4:3.

Чемпионат Франции по футболу: новости и обзоры матчей, статистика и календарь игр, лучшие бомбардиры и расписание в актуальном виде на сайте

Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
0
Читайте также
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Сборная Пути РПЛ обыграла команду Пути Регионов на Матче Звезд Кубка России
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Страсбур» на выезде обыграл «Лорьян» в матче лиги 1
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 11 3 1 38-12 36
2
 Ницца 16 9 5 2 17-9 32
3
 Монако 16 9 3 4 31-21 30
4
 Брест 16 8 4 4 21-15 28
5
 Лилль 15 7 6 2 19-11 27
6
 Марсель 16 7 5 4 24-17 26
7
 Ланс 16 7 5 4 21-15 26
8
 Реймс 16 7 2 7 21-23 23
9
 Страсбур 16 5 5 6 16-21 20
10
 Гавр 16 4 7 5 16-18 19
11
 Монпелье 16 4 6 6 18-20 18
12
 Нант 16 5 3 8 19-27 18
13
 Ренн 16 3 7 6 20-21 16
14
 Метц 16 4 4 8 15-24 16
15
 Тулуза 16 2 8 6 14-21 14
16
 Лион 16 3 4 9 15-27 13
17
 Лорьян 16 2 6 8 21-31 12
18
 Клермон Фут 16 2 5 9 10-23 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
15.12 23:00
Монако – Лион
 0 : 1
16.12 19:00
Гавр – Ницца
 3 : 1
16.12 23:00
Ланс – Реймс
 2 : 0
17.12 15:00
Нант – Брест
 0 : 2
17.12 17:00
Лорьян – Страсбур
 1 : 2
17.12 17:00
Метц – Монпелье
 0 : 1
17.12 17:00
Тулуза – Ренн
 0 : 0
17.12 19:05
Марсель – Клермон Фут
 2 : 1
17.12 22:45
Лилль – ПСЖ
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 15
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 7
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 6
П
Пьер-Эмерик Обамеянг

Пьер-Эмерик Обамеянг

Марсель

 7
Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

 5
Флориан Сотока

Флориан Сотока

Ланс

 5
И К Ж
Самюэль Грансир

Самюэль Грансир

Гавр

 13 1 1
Алиду Сейду

Алиду Сейду

Клермон Фут

 13 1 5
Вармед Омари

Вармед Омари

Ренн

 13 1 4
Вся статистика

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости