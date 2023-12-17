«Лилль» — «ПСЖ»: смотреть трансляцию матча французской лиги в прямом эфире (видео)
«ПСЖ» в гостях сыграет с «Лиллем» в 16-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 17 декабря. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» (Лилль, Франция). Начало — в 22:45 по московскому времени.
Следить за ключевыми событиями встречи «Лилль» — «ПСЖ» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах в соцсети «ВКонтакте».
«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 36 очков. «Лилль» набрал 27 очков и идет на пятом месте.
В предыдущем туре чемпионата Франции «Лилль» в гостях сыграл вничью с «Клермоном» со счетом 0:0, а «ПСЖ» дома нанес поражение «Нанту» — 2:1.
Последняя очная встреча соперников завершилась победой парижан — 4:3.
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|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|11
|3
|1
|38-12
|36
|
2
|Ницца
|16
|9
|5
|2
|17-9
|32
|
3
|Монако
|16
|9
|3
|4
|31-21
|30
|
4
|Брест
|16
|8
|4
|4
|21-15
|28
|
5
|Лилль
|15
|7
|6
|2
|19-11
|27
|
6
|Марсель
|16
|7
|5
|4
|24-17
|26
|
7
|Ланс
|16
|7
|5
|4
|21-15
|26
|
8
|Реймс
|16
|7
|2
|7
|21-23
|23
|
9
|Страсбур
|16
|5
|5
|6
|16-21
|20
|
10
|Гавр
|16
|4
|7
|5
|16-18
|19
|
11
|Монпелье
|16
|4
|6
|6
|18-20
|18
|
12
|Нант
|16
|5
|3
|8
|19-27
|18
|
13
|Ренн
|16
|3
|7
|6
|20-21
|16
|
14
|Метц
|16
|4
|4
|8
|15-24
|16
|
15
|Тулуза
|16
|2
|8
|6
|14-21
|14
|
16
|Лион
|16
|3
|4
|9
|15-27
|13
|
17
|Лорьян
|16
|2
|6
|8
|21-31
|12
|
18
|Клермон Фут
|16
|2
|5
|9
|10-23
|11
|15.12
|23:00
|
Монако – Лион
|0 : 1
|16.12
|19:00
|
Гавр – Ницца
|3 : 1
|16.12
|23:00
|
Ланс – Реймс
|2 : 0
|17.12
|15:00
|
Нант – Брест
|0 : 2
|17.12
|17:00
|
Лорьян – Страсбур
|1 : 2
|17.12
|17:00
|
Метц – Монпелье
|0 : 1
|17.12
|17:00
|
Тулуза – Ренн
|0 : 0
|17.12
|19:05
|
Марсель – Клермон Фут
|2 : 1
|17.12
|22:45
|
Лилль – ПСЖ
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Акор Жером Адамс
Монпелье
|7
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|6
|П
|
|
Пьер-Эмерик Обамеянг
Марсель
|7
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Флориан Сотока
Ланс
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Самюэль Грансир
Гавр
|13
|1
|1
|
|
Алиду Сейду
Клермон Фут
|13
|1
|5
|
|
Вармед Омари
Ренн
|13
|1
|4