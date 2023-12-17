«ПСЖ» сыграет с «Лиллем» в чемпионате Франции 17 декабря

«ПСЖ» в гостях сыграет с «Лиллем» в 16-м туре чемпионата Франции в воскресенье, 17 декабря. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» (Лилль, Франция). Начало — в 22:45 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Лилль» — «ПСЖ» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России нет официальной трансляции лиги 1. Бесплатно в прямом эфире матч можно посмотреть в тематических группах в соцсети «ВКонтакте».

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице лиги 1, набрав 36 очков. «Лилль» набрал 27 очков и идет на пятом месте.

В предыдущем туре чемпионата Франции «Лилль» в гостях сыграл вничью с «Клермоном» со счетом 0:0, а «ПСЖ» дома нанес поражение «Нанту» — 2:1.

Последняя очная встреча соперников завершилась победой парижан — 4:3.

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