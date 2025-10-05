«ПСЖ» упустил победу над «Лиллем» после гола Итана Мбаппе на 85-й минуте
«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лиллем» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 1:1.
На 66-й минуте Нуну Мендеш вывел гостей вперед, а на 85-й минуте Итан Мбаппе сравнял счет.
Ворота парижан защищал Люка Шевалье, россиянин Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия пропустил матч из-за мышечной травмы.
«ПСЖ» с 16 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. У «Лилля» 11 баллов и седьмая строчка.
Следующий матч в чемпионате Франции парижане проведут 19 октября против «Страсбура», а «Лилль» в этот же день сыграет с «Нантом».
Положение команд
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|7
|5
|1
|1
|13-5
|16
|
2
|Марсель
|7
|5
|0
|2
|15-5
|15
|
3
|Страсбур
|7
|5
|0
|2
|14-7
|15
|
4
|Лион
|7
|5
|0
|2
|9-5
|15
|
5
|Монако
|7
|4
|1
|2
|16-12
|13
|
6
|Ланс
|7
|4
|1
|2
|10-6
|13
|
7
|Лилль
|7
|3
|2
|2
|14-10
|11
|
8
|Париж
|7
|3
|1
|3
|12-13
|10
|
9
|Тулуза
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|
10
|Ренн
|7
|2
|4
|1
|9-10
|10
|
11
|Брест
|7
|2
|2
|3
|11-11
|8
|
12
|Ницца
|7
|2
|2
|3
|9-12
|8
|
13
|Лорьян
|7
|2
|1
|4
|9-16
|7
|
14
|Гавр
|7
|1
|3
|3
|8-10
|6
|
15
|Нант
|7
|1
|3
|3
|5-7
|6
|
16
|Осер
|7
|2
|0
|5
|5-10
|6
|
17
|Анже
|7
|1
|2
|4
|3-11
|5
|
18
|Метц
|7
|0
|2
|5
|5-16
|2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|3.10
|21:45
|
Париж – Лорьян
|2 : 0
|4.10
|18:00
|
Метц – Марсель
|0 : 3
|4.10
|20:00
|
Брест – Нант
|0 : 0
|4.10
|22:05
|
Осер – Ланс
|1 : 2
|5.10
|16:00
|
Лион – Тулуза
|1 : 2
|5.10
|18:15
|
Гавр – Ренн
|2 : 2
|5.10
|18:15
|
Монако – Ницца
|2 : 2
|5.10
|18:15
|
Страсбур – Анже
|5 : 0
|5.10
|21:45
|
Лилль – ПСЖ
|1 : 1
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Ансу Фати
Монако
|5
|
|
Хоакин Паникелли
Страсбур
|5
|
|
Эстебан Леполь
Ренн
|4
|П
|
|
Ламин Камара
Монако
|3
|
|
Людовик Айорк
Брест
|3
|
|
Витор Феррейра Витинья
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Садибу Сане
Метц
|4
|1
|1
|
|
Махди Камара
Ренн
|5
|1
|1
|
|
Фредрик Оппегор
Осер
|5
|1
|1
