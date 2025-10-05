Футбол
5 октября, 23:37

«ПСЖ» упустил победу над «Лиллем» после гола Итана Мбаппе на 85-й минуте

Алина Савинова
Вилльям Пачо и Аюб Буадди.
Фото Reuters

«ПСЖ» на выезде сыграл вничью с «Лиллем» в матче 7-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На 66-й минуте Нуну Мендеш вывел гостей вперед, а на 85-й минуте Итан Мбаппе сравнял счет.

Ворота парижан защищал Люка Шевалье, россиянин Матвей Сафонов остался на скамейке запасных. Грузинский вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия пропустил матч из-за мышечной травмы.

«ПСЖ» с 16 очками лидирует в турнирной таблице лиги 1. У «Лилля» 11 баллов и седьмая строчка.

Следующий матч в чемпионате Франции парижане проведут 19 октября против «Страсбура», а «Лилль» в этот же день сыграет с «Нантом».

Чемпионат Франции. Лига 1. 7-й тур.
05 октября, 21:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:1
ПСЖ

Футбол
ФК Лилль
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
«Монако» сыграл вничью с «Ниццей» в лиге 1, Фати сделал дубль с пенальти
