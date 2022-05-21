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Сегодня, 02:09

«Лилль» продлил контракт с Фонти

Евгений Козинов
Корреспондент
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Защитник Жозе Фонти продлил контракт с «Лиллем». Новое соглашение с 38-летним португальцем рассчитано до лета 2023 года.

Игрок сборной Португалии выступает за французский клуб с 2018 года. С «догами» он выиграл чемпионат Франции и Суперкубок Франции.

В этом сезоне Фонти принял участие в 48 матчах во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.

Жозе Фонти
Футбол
ФК Лилль
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 37 25 8 4 85-36 83
2
 Марсель 37 20 8 9 59-38 68
3
 Монако 37 20 8 9 63-38 68
4
 Ренн 37 20 5 12 80-38 65
5
 Страсбур 37 17 12 8 60-39 63
6
 Ницца 37 19 7 11 49-34 63
7
 Ланс 37 17 10 10 60-46 61
8
 Лион 37 16 11 10 64-50 58
9
 Лилль 37 14 12 11 46-46 54
10
 Нант 37 15 9 13 54-47 54
11
 Брест 37 13 9 15 47-53 48
12
 Реймс 37 11 13 13 41-41 46
13
 Монпелье 37 12 7 18 49-59 43
14
 Анже 37 9 11 17 42-55 38
15
 Труа 37 9 10 18 36-52 37
16
 Клермон Фут 37 9 9 19 37-67 36
17
 Лорьян 37 8 11 18 34-62 35
18
 Сент-Этьен 37 7 10 20 41-76 31
19
 Метц 37 6 13 18 35-64 31
20
 Бордо 37 5 13 19 48-89 28
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21.05 22:00
Анже – Монпелье
 - : -
21.05 22:00
Брест – Бордо
 - : -
21.05 22:00
Клермон Фут – Лион
 - : -
21.05 22:00
Ланс – Монако
 - : -
21.05 22:00
Лилль – Ренн
 - : -
21.05 22:00
Лорьян – Труа
 - : -
21.05 22:00
Марсель – Страсбур
 - : -
21.05 22:00
Нант – Сент-Этьен
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ПСЖ – Метц
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 26
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 24
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
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Кильян Мбаппе

ПСЖ

 17
Бенжамен Буриго

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Ренн

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Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 33 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 31 2 7
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Жемерсон

Метц

 14 2 3
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