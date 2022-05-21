«Лилль» продлил контракт с Фонти

Защитник Жозе Фонти продлил контракт с «Лиллем». Новое соглашение с 38-летним португальцем рассчитано до лета 2023 года.

Игрок сборной Португалии выступает за французский клуб с 2018 года. С «догами» он выиграл чемпионат Франции и Суперкубок Франции.

В этом сезоне Фонти принял участие в 48 матчах во всех турнирах и отметился двумя голевыми передачами.