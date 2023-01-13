«Лилль» продлил контракт с Андре

Полузащитник Бенжамен Андре подписал новый контракт с «Лиллем». 32-летний француз поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2026 года.

Андре перешел в «Лилль» в 2019 году из «Ренна». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Андре сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.