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Сегодня, 02:37

«Лилль» продлил контракт с Андре

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бенжамен Андре.
Фото Global Look Press

Полузащитник Бенжамен Андре подписал новый контракт с «Лиллем». 32-летний француз поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2026 года.

Андре перешел в «Лилль» в 2019 году из «Ренна». Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 10 миллионов евро.

В этом сезоне Андре сыграл в 18 матчах во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.

Футбол
ФК Лилль
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 Брест 18 3 5 10 18-33 14
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 Страсбур 18 1 9 8 22-33 12
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Лион – Страсбур
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15.01 15:00
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 - : -
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Монпелье – Нант
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