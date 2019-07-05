"Лилль" презентовал новую форму

"Лилль" на официальной странице в Twitter презентовал форму на новый сезон. Домашний комплект будет красног-синего цвета с белыми вставками, гостевой - желтого с черными вставками, а третий - белого.
Напомним, "Лилль" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Франции и получил право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.
Le LOSC, prêt pour l'Europe…— LOSC (@losclive) 4 июля 2019 г.
Together we can face Anything. Together we Fear Nothing @NBFootball x LOSC pic.twitter.com/O2rk46L1WH
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