"Лилль" презентовал новую форму

"Лилль" на официальной странице в Twitter презентовал форму на новый сезон. Домашний комплект будет красног-синего цвета с белыми вставками, гостевой - желтого с черными вставками, а третий - белого.

Напомним, "Лилль" по итогам прошлого сезона занял второе место в чемпионате Франции и получил право сыграть в групповом турнире Лиги чемпионов.