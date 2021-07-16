«Лилль» показал выездной комплект формы
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«Лилль» презентовал выездной комплект формы на новый сезон. Футболки будут выполнены в белом цвете.
Новый розыгрыш чемпионата Франции стартует в августе. Первыми соперника «Лилля» будут «Метц», «Ницца», «Сент-Этьен» и «Монпелье».
По итогам сезона-2020/21 «Лилль» стал чемпионом Франции. Команда под руководством Кристофа Гальтье набрала 83 очка в 38 турах и опередила «ПСЖ» на 1 очко.
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