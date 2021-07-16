Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Лилль» показал выездной комплект формы

03:47
Теги:

«Лилль» презентовал выездной комплект формы на новый сезон. Футболки будут выполнены в белом цвете.

Новый розыгрыш чемпионата Франции стартует в августе. Первыми соперника «Лилля» будут «Метц», «Ницца», «Сент-Этьен» и «Монпелье».

По итогам сезона-2020/21 «Лилль» стал чемпионом Франции. Команда под руководством Кристофа Гальтье набрала 83 очка в 38 турах и опередила «ПСЖ» на 1 очко.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Козинов все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Спартак» — в идеальной позиции. Колонка Казакова
Насколько велики шансы на выход из комы у певицы Максим
Стал известен кандидат на пост тренера сборной России по футболу
Зеленый жулик: как нам навязали пользу авокадо
«У Джонса были очень плохие бои, а я избивал людей в хлам». Хабиб — о своем величии
vs
0
Офсайд