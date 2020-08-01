«Лилль» подписал Йылмаза

«Лилль» объявил о подписании нападающего Бурака Йылмаза.

В сообщении на официальном сайте французского клуба говорится, что 35-летний турок подписал контракт на 2 года. Футболист перешел в команду на правах свободного агента.

Сезон-2019/20 форвард провел в составе «Бешикташа». На его счету 14 голов и 7 результативных передач в 26 матчах за команду.