«Лилль» подписал полузащитника «Гамбурга» Онану

«Лилль» объявил о покупке полузащитника «Гамбурга» Амаду Онаны.

Соглашение с 19-летним бельгийцем рассчитано до конца июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся французскому клубу в 7 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Онана провел 26 матчей за «Гамбург», на его счету 3 гола.