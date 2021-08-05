«Лилль» подписал полузащитника «Гамбурга» Онану
12:25
«Лилль» объявил о покупке полузащитника «Гамбурга» Амаду Онаны.
Соглашение с 19-летним бельгийцем рассчитано до конца июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся французскому клубу в 7 миллионов евро.
? ??? ????? ?? ????— LOSC Lille EN (@LOSC_EN) August 5, 2021
We're pleased to announce the signing of midfielder ?????? ?????! ?#MercatoLOSC w/ @NBFootball #WelcomeOnana pic.twitter.com/cwwgM92FEF
В сезоне-2020/21 Онана провел 26 матчей за «Гамбург», на его счету 3 гола.
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