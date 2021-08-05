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«Лилль» подписал полузащитника «Гамбурга» Онану

12:25
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«Лилль» объявил о покупке полузащитника «Гамбурга» Амаду Онаны.

Соглашение с 19-летним бельгийцем рассчитано до конца июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt.com, трансфер обошелся французскому клубу в 7 миллионов евро.

В сезоне-2020/21 Онана провел 26 матчей за «Гамбург», на его счету 3 гола.

Дополнительная информация:

https://www.losc.fr/node/107071

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Иван Торопцев все материалы автора

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