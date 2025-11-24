«Лилль» победил «Париж», Жиру оформил дубль

«Лилль» дома обыграл «Париж» в матче 13-го тура чемпионата Франции — 4:2. Встреча прошла на стадионе «Пьер Моруа».

За хозяев забили Оливье Жиру, оформивший дубль, Аисса Манди и Мариус Брохольм. У гостей отличились Виллем Жеббель и Лоханн Дуке.

«Лилль» набрал 23 очка и поднялся на четвертое место в таблице Лиги 1. «Париж» (14 очков) находится на 12-й позиции.