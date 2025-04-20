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Сегодня, 18:07

«Лилль» дома обыграл «Осер» в лиге 1

Сергей Ярошенко
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«Лилль» на своем поле победил «Осер» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев дубль на счету нападающего Жонатана Давида (43-я и 90+8-я), также голом отметился защитник Томас Менье (9-я).

У гостей единственный гол на 90+2-й минуте защитник Александро.

«Лилль» набрал 63 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» с 38 очками — на 11-й строчке.

Франция. Лига 1. 30-й тур.
20 апреля, 16:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:1
Осер

Футбол
ФК Лилль
ФК Осер
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1
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2
 Марсель 30 17 4 9 62-42 55
3
 Монако 30 16 6 8 57-35 54
4
 Лилль 30 15 8 7 47-32 53
5
 Лион 29 15 6 8 57-39 51
6
 Страсбур 30 14 9 7 48-37 51
7
 Ницца 29 13 9 7 54-37 48
8
 Брест 29 13 5 11 47-46 44
9
 Ланс 29 12 6 11 32-32 42
10
 Ренн 30 12 2 16 45-40 38
11
 Осер 30 10 8 12 41-45 38
12
 Тулуза 29 9 7 13 38-38 34
13
 Нант 29 7 9 13 34-49 30
14
 Анже 29 8 6 15 28-46 30
15
 Реймс 29 7 8 14 31-42 29
16
 Гавр 30 8 3 19 33-64 27
17
 Сент-Этьен 28 5 6 17 29-67 21
18
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