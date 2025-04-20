«Лилль» дома обыграл «Осер» в лиге 1

«Лилль» на своем поле победил «Осер» в матче 30-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев дубль на счету нападающего Жонатана Давида (43-я и 90+8-я), также голом отметился защитник Томас Менье (9-я).

У гостей единственный гол на 90+2-й минуте защитник Александро.

«Лилль» набрал 63 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице лиги 1. «Осер» с 38 очками — на 11-й строчке.