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«Лилль» на своем поле проиграл «Ниму»

20:58
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В матче 30-го тура чемпионата Франции «Лилль» принимал «Ним». Гости победили со счетом 2:1.

У «Лилля» осталось 63 очка и команда пока сохраняет лидерство в турнирной таблице. «ПСЖ» и «Лион», которые проведут очный матч, отстают на три балла.

Чемпионат Франции. Лига 1

30-й тур

«Лилль» — «Ним» — 1:2 (1:2)

Голы: Коне, 12 (0:1). Шека, 20 (1:1). Рипар, 45 (1:2).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Сумаре, 76), Мандава, Ботман (Тиагу Джало, 75), Андре (Ренату Санчеш, 64), Шека, Давид, Бурак Йылмаз, Бамба (Юсуф Языджи, 65), Веа (Араужу, 46).

«Ним»: Рейне, Уэда, Мелинг, Алакуш, Гессум, Ферхат, Кубас, Элиассон (Бюрнер, 90+1), Фомба, Коне (До, 77), Рипар.

Предупреждения: Бамба, 53. Сумаре, 80.

Судья: Шнайдер (Франция).

21 марта. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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