«Лилль» на своем поле проиграл «Ниму»
В матче 30-го тура чемпионата Франции «Лилль» принимал «Ним». Гости победили со счетом 2:1.
У «Лилля» осталось 63 очка и команда пока сохраняет лидерство в турнирной таблице. «ПСЖ» и «Лион», которые проведут очный матч, отстают на три балла.
Чемпионат Франции. Лига 1
30-й тур
«Лилль» — «Ним» — 1:2 (1:2)
Голы: Коне, 12 (0:1). Шека, 20 (1:1). Рипар, 45 (1:2).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик (Сумаре, 76), Мандава, Ботман (Тиагу Джало, 75), Андре (Ренату Санчеш, 64), Шека, Давид, Бурак Йылмаз, Бамба (Юсуф Языджи, 65), Веа (Араужу, 46).
«Ним»: Рейне, Уэда, Мелинг, Алакуш, Гессум, Ферхат, Кубас, Элиассон (Бюрнер, 90+1), Фомба, Коне (До, 77), Рипар.
Предупреждения: Бамба, 53. Сумаре, 80.
Судья: Шнайдер (Франция).
21 марта. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/2020-2021/
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