«Лилль» не удержал победу над «Марселем», пропустив на 85-й минуте

«Марсель» на своем поле сыграл вничью с «Лиллем» (1:1) в матче 4-го тура чемпионата Франции.

В составе гостей единственный гол забил форвард Луиз Араужу на 47-й минуте встречи. Спустя 38 минут окончальный счет в матче установил нападающий «Марселя» Валер Жермен.

«Лилль» с 8 очками занимает 5-е место в турнирной таблице лиги 1. «Марсель» — 7 баллов и 7-я строчка.

Чемпионат Франции. Лига 1

4-й тур

«Марсель» — «Лилль» — 1:1 (0:0)

Голы: Араужу, 47 (0:1). Жермен, 85 (1:1).

«Марсель»: Манданда, Нагатомо (Сарр, 60), Альваро Гонсалес, Сакаи, Чалета-Цар, Камара, Сансон, Ронжье (Гей, 71), Пайет (Радоньич, 72), Бенедетто (Аке, 78), Товен (Жермен, 71).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Брадарич (Мандава, 65), Ботман, Андре, Сумаре, Давид (Ренату Санчеш, 78), Бурак Йылмаз (Веа, 78), Бамба, Араужу (Иконе, 72).

Предупреждения: Нагатомо, 21. Андре, 50. Брадарич, 58. Товен, 58. Альваро Гонсалес, 65. Ренату Санчеш, 80.

Судья: Бен Эль-Хадж (Франция).

20 сентября. Марсель. Стадион «Велодром».