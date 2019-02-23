"Лилль" не смог на выезде победить "Страсбур"

"Страсбур" сыграл вничью с "Лиллем" в матче 26-го тура чемпионата Франции - 1:1. На гол полузащитника "догов" Нанитамо Иконе точным ударом ответил Энтони Гонсалвеш.

"Лилль" потерял очки во втором матче подряд. Команда занимает второе место в турнирной таблице, опережая "Лион" на 5 очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"Страсбур" - "Лилль" - 1:1 (0:1)

Голы: Иконе, 42 (0:1). Гонсалвеш, 68 (1:1).

"Страсбур": Селс, Л.Коне, Лала, Мартинес, Каси, Томассон, Прцич, Гонсалвеш (Грансир, 79), Сиссоко, Фофана (Мотиба, 58), Айорк.

"Лилль": Меньян, Пье, Жозе Фонти, Ю.Коне, Габриэл, Тиагу Майа, Тиагу Мендес, Бамба (Араужу, 77), Пепе, Иконе (Мандава, 86), Леан (Сумаре, 90+1).

Предупреждения: Леан, 37. Айорк, 40.

Судья: Тюрпен.

22 февраля. Страсбург. Стадион "La Meinau".