«Лилль» на своем поле победил «Нант» благодаря голу в компенсированное время

«Лилль» на своем поле обыграл «Нант» в матче 24-го тура Лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте встречи забил защитник хозяев Натан Нгой.

«Лилль» набрал 40 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, «Нант» с 17 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.

01 марта, 19:15. Пьер Моруа (Лилль)

В параллельнои матче 24-го тура «Лорьян» дома сыграл вничью с «Осером» — 2:2. У хозяев дубль оформил форвард Бамба Дьенг (19-я и 29-я минуты). У гостей отличились защитник Марвин Синайя и нападающий Жозуэ Казимир (24-я).

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.

01 марта, 19:15. Стад дю Мустуар (Лорьян)

В других матчах «Брест» на выезде обыграл «Метц» (1:0), а «Париж» на своем поле победил «Ниццу» (1:0).

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.

01 марта, 19:15. Сен-Симфорьен (Метц)