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1 марта, 21:15

«Лилль» на своем поле победил «Нант» благодаря голу в компенсированное время

Сергей Ярошенко

«Лилль» на своем поле обыграл «Нант» в матче 24-го тура Лиги 1 — 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте встречи забил защитник хозяев Натан Нгой.

«Лилль» набрал 40 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции, «Нант» с 17 очками — на 17-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.
01 марта, 19:15. Пьер Моруа (Лилль)
Лилль
1:0
Нант

В параллельнои матче 24-го тура «Лорьян» дома сыграл вничью с «Осером» — 2:2. У хозяев дубль оформил форвард Бамба Дьенг (19-я и 29-я минуты). У гостей отличились защитник Марвин Синайя и нападающий Жозуэ Казимир (24-я).

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.
01 марта, 19:15. Стад дю Мустуар (Лорьян)
Лорьян
2:2
Осер

В других матчах «Брест» на выезде обыграл «Метц» (1:0), а «Париж» на своем поле победил «Ниццу» (1:0).

Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.
01 марта, 19:15. Сен-Симфорьен (Метц)
Метц
0:1
Брест
Чемпионат Франции. Лига 1. 24-й тур.
01 марта, 17:00. Stade Jean-Bouin (Париж)
Париж
1:0
Ницца

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Футбол
ФК Брест
ФК Лилль
ФК Лорьян
ФК Метц
ФК Нант
ФК Ницца
ФК Осер
ФК Париж
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«Марсель» — «Лион»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Марсель» обыграл «Лион», Обамеянг забил победный гол на 90+1-й минуте
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 34 24 4 6 74-29 76
2
 Ланс 34 22 4 8 66-35 70
3
 Лилль 34 18 7 9 52-37 61
4
 Лион 34 18 6 10 53-40 60
5
 Марсель 34 18 5 11 63-45 59
6
 Ренн 34 17 8 9 59-50 59
7
 Монако 34 16 6 12 60-54 54
8
 Страсбур 34 15 8 11 58-47 53
9
 Лорьян 34 11 12 11 48-51 45
10
 Тулуза 33 12 8 13 47-46 44
11
 Париж 34 11 11 12 47-50 44
12
 Брест 34 10 9 15 43-55 39
13
 Анже 34 9 9 16 29-48 36
14
 Гавр 34 7 14 13 32-44 35
15
 Осер 34 8 10 16 34-44 34
16
 Ницца 34 7 11 16 37-60 32
17
 Нант 33 5 8 20 29-52 23
18
 Метц 34 3 8 23 32-76 17
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17.05 22:00 Брест – Анже 1 : 1
17.05 22:00 Лилль – Осер 0 : 2
17.05 22:00 Лорьян – Гавр 0 : 2
17.05 22:00 Лион – Ланс 0 : 4
17.05 22:00 Марсель – Ренн 3 : 1
17.05 22:00 Нант – Тулуза - : -
17.05 22:00 Ницца – Метц 0 : 0
17.05 22:00 Париж – ПСЖ 2 : 1
17.05 22:00 Страсбур – Монако 5 : 4
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ЖК
Г
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 21
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 16
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 16
П
Людовик Айорк
Людовик Айорк

Брест

 9
Адриен Томассон
Адриен Томассон

Ланс

 9
Усман Дембеле
Усман Дембеле

ПСЖ

 7
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 23 2 5
Исмаэль Дукуре
Исмаэль Дукуре

Страсбур

 25 2 4
Аруна Санганте
Аруна Санганте

Гавр

 28 2 4
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