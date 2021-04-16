Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Франция

«Лилль» и «Монпелье» сыграли вничью

16 апреля 2021, 23:57
Теги:

«Лилль» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Франции.

На гол Энди Делора хозяева в концовке встречи ответили точным ударом Луиса Араужу. «Монпелье» набрал 47 очков и занимает восьмое место. «Лилль» лидер чемпионата — 70 очков.

Чемпионат Франции. Лига 1

33-й тур

«Лилль» — «Монпелье» — 1:1 (0:1)

Голы: Делор, 21 (0:1). Араужу, 85 (1:1).

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Брадарич, 86), Ботман, Андре (Шека, 68), Иконе (Юсуф Языджи, 77), Сумаре, Бурак Йылмаз, Бамба (Араужу, 77), Веа (Давид, 68).

«Монпелье»: Омлин, Конгре, Мендеш (Илтон, 53), Ферри, Ристич, Саванье (Ле Таллек, 86), Молле, Самбия, Делор (Шкулетич, 87), Лаборд (Суке, 77), Мавидиди.
Предупреждения: Молле, 14. Андре, 30. Зеки Челик, 43. Мандава, 81.

Судья: Мийо (Франция).

16 апреля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

Лилль — Монпелье

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд