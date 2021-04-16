«Лилль» и «Монпелье» сыграли вничью
«Лилль» сыграл вничью с «Монпелье» (1:1) в матче 33-го тура чемпионата Франции.
На гол Энди Делора хозяева в концовке встречи ответили точным ударом Луиса Араужу. «Монпелье» набрал 47 очков и занимает восьмое место. «Лилль» лидер чемпионата — 70 очков.
Чемпионат Франции. Лига 1
33-й тур
«Лилль» — «Монпелье» — 1:1 (0:1)
Голы: Делор, 21 (0:1). Араужу, 85 (1:1).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Мандава (Брадарич, 86), Ботман, Андре (Шека, 68), Иконе (Юсуф Языджи, 77), Сумаре, Бурак Йылмаз, Бамба (Араужу, 77), Веа (Давид, 68).
«Монпелье»: Омлин, Конгре, Мендеш (Илтон, 53), Ферри, Ристич, Саванье (Ле Таллек, 86), Молле, Самбия, Делор (Шкулетич, 87), Лаборд (Суке, 77), Мавидиди.
Предупреждения: Молле, 14. Андре, 30. Зеки Челик, 43. Мандава, 81.
Судья: Мийо (Франция).
16 апреля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
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