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22 февраля 2025, 17:15

«Лилль» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции

«Лилль» и «Монако» сыграют в чемпионате Франции 22 февраля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Global Look Press

«Лилль» и «Монако» сыграют в 23-м туре чемпионата Франции в субботу, 22 февраля. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Оkko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии подписки.

Отслеживайте ключевые события и результат игры «Лилль» — «Монако» в матч-центре нашего сайта.

Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур.
22 февраля 2025, 19:00. Пьер Моруа (Лилль)
Лилль
2:1
Монако

После 22 туров чемпионата Франции «Лилль» набрал 38 очков и занимал пятое место в таблице. У «Монако» — 40 очков и четвертая строчка.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел во всех турнирах 27 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Хавбек пропустит эту игру из-за повреждения.

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Александр Головин
ФК Лилль
ФК Монако
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Головин пропустит матч «Монако» с «Лиллем» в лиге 1

«Лилль» обыграл «Монако» благодаря дублю Харальдссона
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4
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
5
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
7
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
8
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
9
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22.08 00:00 Анже – Лилль - : -
22.08 00:00 Гавр – Монако - : -
22.08 00:00 Ле Ман – Брест - : -
22.08 00:00 Ланс – Осер - : -
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