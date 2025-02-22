«Лилль» — «Монако»: онлайн-трансляция матча чемпионата Франции
«Лилль» и «Монако» сыграют в чемпионате Франции 22 февраля
«Лилль» и «Монако» сыграют в 23-м туре чемпионата Франции в субботу, 22 февраля. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.
Встречу лиги 1 в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Оkko Спорт». Просмотр контента сервиса возможен при наличии подписки.
Отслеживайте ключевые события и результат игры «Лилль» — «Монако» в матч-центре нашего сайта.
После 22 туров чемпионата Франции «Лилль» набрал 38 очков и занимал пятое место в таблице. У «Монако» — 40 очков и четвертая строчка.
Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел во всех турнирах 27 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Хавбек пропустит эту игру из-за повреждения.
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7
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14
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15
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16
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17
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|Ницца – Лорьян
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|ПСЖ – Ренн
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|Тулуза – Лион
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|Труа – Париж
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