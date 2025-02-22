«Лилль» и «Монако» сыграют в 23-м туре чемпионата Франции в субботу, 22 февраля. Матч пройдет на стадионе «Пьер Моруа» в Вильнев-д'Аске (Франция) и начнется в 19.00 по московскому времени.

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Чемпионат Франции. Лига 1. 23-й тур.

22 февраля 2025, 19:00. Пьер Моруа (Лилль)

После 22 туров чемпионата Франции «Лилль» набрал 38 очков и занимал пятое место в таблице. У «Монако» — 40 очков и четвертая строчка.

Российский полузащитник монегасков Александр Головин в этом сезоне провел во всех турнирах 27 матчей, забил три мяча и сделал одну голевую передачу. Хавбек пропустит эту игру из-за повреждения.