«Лилль» и «Марсель» обменялись голами в матче лиги 1
«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Лиллем» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:1.
На гол нападающего бело-голубых Амина Гуири на 57-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Матиас Фернандес Пардо на 75-й минуте.
«Марсель» набрал 59 очков и вернулся на вторую позицию в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» с 57 баллами поднялся на пятую строчку.
В предпоследнем туре чемпионата Франции сезона-2024/25 «Марсель» в гостях сыграет против «Гавра», а «Лилль» на выезде встретится с «Брестом».
Новости