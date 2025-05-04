Футбол
Франция
Новости
Лига 1 Лига 2 Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Франция

4 мая, 23:37

«Лилль» и «Марсель» обменялись голами в матче лиги 1

Алина Савинова
4 мая. «Марсель» и «Лилль» сыграли вничью в матче лиги 1 (1:1).
Фото AFP

«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Лиллем» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На гол нападающего бело-голубых Амина Гуири на 57-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Матиас Фернандес Пардо на 75-й минуте.

«Марсель» набрал 59 очков и вернулся на вторую позицию в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» с 57 баллами поднялся на пятую строчку.

В предпоследнем туре чемпионата Франции сезона-2024/25 «Марсель» в гостях сыграет против «Гавра», а «Лилль» на выезде встретится с «Брестом».

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур.
04 мая, 21:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:1
Марсель

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
ФК Лилль
ФК Марсель
Читайте также
Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
Сборные России и Чили сыграют в Сочи 15 ноября
Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
Популярное видео
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Чайка»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Рома»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
ПАОК — «Янг Бойз»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Бетис» — «Лион»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Црвена Звезда» — «Лилль»: Лига Европы, 4-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Боруссия» Д: Лига чемпионов, 4-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Гавр» Кузяева в добавленное время вырвал победу в матче с «Осером»

Джанашия рассказал, при каком условии Кварацхелия сможет получить «Золотой мяч»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 12 8 3 1 24-11 27
2
 Марсель 12 8 1 3 28-11 25
3
 Ланс 12 8 1 3 21-11 25
4
 Страсбур 12 7 1 4 24-16 22
5
 Лилль 12 6 2 4 23-15 20
6
 Монако 12 6 2 4 24-21 20
7
 Лион 12 6 2 4 18-15 20
8
 Ренн 12 4 6 2 19-17 18
9
 Ницца 12 5 2 5 17-18 17
10
 Тулуза 12 4 4 4 18-16 16
11
 Париж 12 4 2 6 18-21 14
12
 Гавр 12 3 5 4 13-17 14
13
 Анже 12 3 4 5 10-15 13
14
 Метц 12 3 2 7 12-27 11
15
 Брест 12 2 4 6 14-21 10
16
 Нант 12 2 4 6 11-18 10
17
 Лорьян 12 2 4 6 14-26 10
18
 Осер 12 2 1 9 7-19 7
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
21.11 22:45 Ницца – Марсель - : -
22.11 19:00 Ланс – Страсбур - : -
22.11 21:00 Ренн – Монако - : -
22.11 23:05 ПСЖ – Гавр - : -
23.11 17:00 Осер – Лион - : -
23.11 19:15 Брест – Метц - : -
23.11 19:15 Нант – Лорьян - : -
23.11 19:15 Тулуза – Анже - : -
23.11 22:45 Лилль – Париж - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Хоакин Паникелли
Хоакин Паникелли

Страсбур

 9
Мэйсон Гринвуд
Мэйсон Гринвуд

Марсель

 8
Эстебан Леполь
Эстебан Леполь

Ренн

 8
П
Витор Феррейра Витинья
Витор Феррейра Витинья

ПСЖ

 6
Валентин Барко
Валентин Барко

Страсбур

 4
Илан Кеббаль
Илан Кеббаль

Париж

 4
И К Ж
Садибу Сане
Садибу Сане

Метц

 5 2 1
Махди Камара
Махди Камара

Ренн

 10 1 3
Отавио
Отавио

Париж

 10 1 3
Вся статистика

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости