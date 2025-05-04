«Лилль» и «Марсель» обменялись голами в матче лиги 1

«Марсель» на выезде сыграл вничью с «Лиллем» в матче 32-го тура чемпионата Франции — 1:1.

На гол нападающего бело-голубых Амина Гуири на 57-й минуте точным ударом ответил форвард хозяев Матиас Фернандес Пардо на 75-й минуте.

«Марсель» набрал 59 очков и вернулся на вторую позицию в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» с 57 баллами поднялся на пятую строчку.

В предпоследнем туре чемпионата Франции сезона-2024/25 «Марсель» в гостях сыграет против «Гавра», а «Лилль» на выезде встретится с «Брестом».