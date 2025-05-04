«Лилль» сыграет с «Марселем» в 32-м туре лиги 1 в воскресенье, 4 мая. Матч пройдет на стадионе ««Пьер Моруа»» в Лилле (Франция). Стартовый свисток прозвучит в 21.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Лилль» — «Марсель» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. В России в прямом эфире матч покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур.

04 мая, 21:45. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)

ЛОСК набрал 56 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Клуб из Марселя располагается на третьей строчке чемпионата, в их активе — 58 баллов.

