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20 мая, 23:56

«Лилль» обыграл «Марсель» в чемпионате Франции

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
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«Лилль» обыграл «Марсель».
Фото AFP

«Лилль» на своем поле победил «Марсель» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Счет открыл полузащитник гостей Жонатан Клаусс на 29-й минуте. Нападающий хозяев Жонатан Давид с пенальти сравнял счет на 49-й минуте. Победу «Лиллю» принес Жонатан Бамба на 72-й минуте.

«Лилль» набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Марсель» — третий (73 очка).

Франция. Лига 1. 36-й тур
20 мая, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
2:1
Марсель

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/france/league1/
ФК Лилль
ФК Марсель
0
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Лига 1, 36-й тур: «Лион» победил «Монако», «Осер» — «ПСЖ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 26 3 6 84-35 81
2
 Ланс 35 22 9 4 59-27 75
3
 Марсель 36 22 7 7 66-37 73
4
 Монако 36 19 8 9 69-54 65
5
 Лилль 36 18 9 9 62-42 63
6
 Ренн 35 18 5 12 60-38 59
7
 Лион 36 17 8 11 61-44 59
8
 Клермон Фут 35 15 8 12 39-45 53
9
 Лорьян 35 14 10 11 49-47 52
10
 Ницца 35 13 12 10 42-34 51
11
 Реймс 35 12 14 9 42-37 50
12
 Монпелье 36 14 5 17 60-58 47
13
 Тулуза 35 12 7 16 48-55 43
14
 Страсбур 35 9 11 15 48-55 38
15
 Брест 35 9 11 15 39-50 38
16
 Осер 35 8 10 17 32-57 34
17
 Нант 36 6 15 15 35-53 33
18
 Аяччо 35 6 5 24 22-66 23
19
 Труа 35 4 10 21 42-77 22
20
 Анже 35 3 5 27 29-77 14
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19.05 22:00
Лион – Монако
 3 : 1
20.05 18:00
Нант – Монпелье
 0 : 3
20.05 22:00
Лилль – Марсель
 2 : 1
21.05 14:00
Аяччо – Ренн
 - : -
21.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 - : -
21.05 16:00
Ницца – Тулуза
 - : -
21.05 16:00
Реймс – Анже
 - : -
21.05 16:00
Труа – Страсбур
 - : -
21.05 18:05
Лорьян – Ланс
 - : -
21.05 21:45
Осер – ПСЖ
 - : -
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Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 26
Александр Ляказетт

Александр Ляказетт

Лион

 26
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 22
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 15
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 10
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 28 3 4
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 27 2 5
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 28 2 2
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