«Лилль» обыграл «Марсель» в чемпионате Франции

«Лилль» на своем поле победил «Марсель» в матче 36-го тура чемпионата Франции — 2:1.

Счет открыл полузащитник гостей Жонатан Клаусс на 29-й минуте. Нападающий хозяев Жонатан Давид с пенальти сравнял счет на 49-й минуте. Победу «Лиллю» принес Жонатан Бамба на 72-й минуте.

«Лилль» набрал 63 очка и занимает пятое место в турнирной таблице лиги 1. «Марсель» — третий (73 очка).