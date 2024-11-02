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«Лион» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Лиллем»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Райан Шерки (слева) борется за мяч с Габриэлем Гудмундссоном из «Лилля».
Фото AFP

«Лилль» сыграл вничью с «Лионом» в матче 10-го тура чемпионата Франции (1:1). Игра прошла на стадионе «Пьер Моруа».

На 17-й минуте канадский нападающий «догов» Жонатан Дэвид открыл счет. Гости смогли отыграться только в самой концовке — на 90+1-й минуте забил Малик Фофана.

«Лилль» набрал 18 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Лион» поднялся на 5-ю строчку (15 очков).

Франция. Лига 1. 10-й тур
01 нояб, 23:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
1:1
Лион

Футбол
ФК Лилль
ФК Лион
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 9 7 2 0 28-8 23
2
 Монако 10 6 2 2 15-7 20
3
 Лилль 10 5 3 2 16-9 18
4
 Марсель 9 5 2 2 21-11 17
5
 Лион 10 4 3 3 17-15 15
6
 Ланс 9 3 5 1 9-6 14
7
 Реймс 9 4 2 3 16-14 14
8
 Ницца 9 3 4 2 18-9 13
9
 Страсбур 9 3 4 2 19-17 13
10
 Брест 9 4 1 4 13-15 13
11
 Ренн 9 3 2 4 13-12 11
12
 Нант 9 2 4 3 11-12 10
13
 Осер 9 3 1 5 13-18 10
14
 Анже 10 2 4 4 11-16 10
15
 Тулуза 9 2 3 4 10-11 9
16
 Сент-Этьен 9 2 1 6 8-24 7
17
 Гавр 9 2 0 7 7-20 6
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 Монпелье 9 1 1 7 8-29 4
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