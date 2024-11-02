«Лион» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Лиллем»

«Лилль» сыграл вничью с «Лионом» в матче 10-го тура чемпионата Франции (1:1). Игра прошла на стадионе «Пьер Моруа».

На 17-й минуте канадский нападающий «догов» Жонатан Дэвид открыл счет. Гости смогли отыграться только в самой концовке — на 90+1-й минуте забил Малик Фофана.

«Лилль» набрал 18 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Лион» поднялся на 5-ю строчку (15 очков).