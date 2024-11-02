«Лион» в добавленное время ушел от поражения в матче с «Лиллем»
«Лилль» сыграл вничью с «Лионом» в матче 10-го тура чемпионата Франции (1:1). Игра прошла на стадионе «Пьер Моруа».
На 17-й минуте канадский нападающий «догов» Жонатан Дэвид открыл счет. Гости смогли отыграться только в самой концовке — на 90+1-й минуте забил Малик Фофана.
«Лилль» набрал 18 очков и поднялся на 3-е место в турнирной таблице. «Лион» поднялся на 5-ю строчку (15 очков).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|9
|7
|2
|0
|28-8
|23
|
2
|Монако
|10
|6
|2
|2
|15-7
|20
|
3
|Лилль
|10
|5
|3
|2
|16-9
|18
|
4
|Марсель
|9
|5
|2
|2
|21-11
|17
|
5
|Лион
|10
|4
|3
|3
|17-15
|15
|
6
|Ланс
|9
|3
|5
|1
|9-6
|14
|
7
|Реймс
|9
|4
|2
|3
|16-14
|14
|
8
|Ницца
|9
|3
|4
|2
|18-9
|13
|
9
|Страсбур
|9
|3
|4
|2
|19-17
|13
|
10
|Брест
|9
|4
|1
|4
|13-15
|13
|
11
|Ренн
|9
|3
|2
|4
|13-12
|11
|
12
|Нант
|9
|2
|4
|3
|11-12
|10
|
13
|Осер
|9
|3
|1
|5
|13-18
|10
|
14
|Анже
|10
|2
|4
|4
|11-16
|10
|
15
|Тулуза
|9
|2
|3
|4
|10-11
|9
|
16
|Сент-Этьен
|9
|2
|1
|6
|8-24
|7
|
17
|Гавр
|9
|2
|0
|7
|7-20
|6
|
18
|Монпелье
|9
|1
|1
|7
|8-29
|4
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33 тур
34 тур
|1.11
|21:00
|
Монако – Анже
|0 : 1
|1.11
|23:00
|
Лилль – Лион
|1 : 1
|2.11
|19:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|2.11
|21:00
|
Брест – Ницца
|- : -
|2.11
|23:00
|
Сент-Этьен – Страсбур
|- : -
|3.11
|17:00
|
Тулуза – Реймс
|- : -
|3.11
|19:00
|
Осер – Ренн
|- : -
|3.11
|19:00
|
Гавр – Монпелье
|- : -
|3.11
|22:45
|
Нант – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Брэдли Барколя
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|7
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|6
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|6
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|5
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Стефан Дзодич
Монпелье
|3
|1
|2
|
|
Этьен Юте Кинкуэ
Гавр
|5
|1
|2
|
|
Маркюс Коко
Нант
|6
|1
|2
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