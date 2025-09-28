Футбол
28 сентября, 20:13

Гол Мортона принес «Лиону» победу над «Лиллем»

Сергей Ярошенко

«Лион» на выезде обыграл «Лилль» в матче 6-го тура лиги 1 — 1:0.

Единственный гол в матче забил полузащитник гостей Тайлер Мортон на 13-й минуте.

«ПСЖ» набрал 15 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. «Лилль» с 10 очками — на 6-й строчке.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.
28 сентября, 18:15. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
0:1
Лион

В параллельном матче «Брест» на выезде победил «Анже» со счетом 2:0. Голы «Бреста» на счету Реми Лабо Ласкари (26-я минута) и Ромена Дель Кастильо с пенальти (32-я).

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.
28 сентября, 18:15. Raymond Kopa (Анже)
Анже
0:2
Брест

Матч между «Метцом» и «Гавром» завершился со счетом 0:0.

Чемпионат Франции. Лига 1. 6-й тур.
28 сентября, 18:15. Stade Saint-Symphorien (Метц)
Метц
0:0
Гавр

