"Лилль" купил защитника "Милана"

"Лилль" договорился о трансфере защитника "Милана" Тиагу Джало. 19-летний игрок юношеской сборной Португалии заключил контракт до лета 2024 года, сообщает официальный сайт французского клуба.

Ранее сообщалось, что сумма трансфера составит 5 миллионов евро. Джало перешел в "Милан" в прошлом году из "Спортинга". В прошедшем сезоне он выступал за молодежную команду итальянцев.