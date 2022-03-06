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Сегодня, 20:55

«Лилль» в гостях разгромил «Клермон»

«Лилль» победил «Клермон» в матче чемпионата Франции
Карен Саркисян
Корреспондент

«Лилль» одержал победу над «Клермоном» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнев-д'Аске.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Жонатан Бамба, Джонатан Дэвид, Зеки Челик и Эдон Жегрова.

Таким образом, «Лилль» набрал 42 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Клермон» с 28 баллами занимает 15-ю позицию.

Франция. Лига 1. 27-й тур
06 мар, 19:05. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
4:0
Клермон Фут
Голы
Бамба, 4 (1:0), Давид, 71 (2:0), Зеки Челик, 84 (3:0), Жегрова, 90 (4:0)
Лилль
Лео Жардим Зеки Челик Тиагу Джало Ботман Жозе Фонти Шека (Гудмундссон, 73) Ренату Санчеш (Онана, 83) Бен Арфа (Бурак Йылмаз, 73) Андре Бамба (Гомеш, 88) Давид (Жегрова, 82)
Клермон Фут
Джоко Унтонджи Н`Симба Зедадка Сейду (Биллонг, 82) Бертомье (Кауи, 64) Абдул Самед Гастьен Кьей (Доссу, 82) Да Кунья (Маньин, 73) Рашани (Амель, 82)
Предупреждения
Бен Арфа 50’  -  Абдул Самед 36’, Сейду 66’
Удаления
Абдул Самед 68’ (вторая ж.к)
Судьи
Леонар (Франция)

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 3
Манчестер Юнайтед 1
2-й тайм

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
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Динамо 0
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1.46

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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 27 19 5 3 56-24 62
2
 Ницца 27 15 5 7 38-21 49
3
 Марсель 26 13 8 5 39-24 47
4
 Ренн 27 14 4 9 53-25 46
5
 Страсбур 27 12 8 7 49-32 44
6
 Нант 27 12 6 9 36-29 42
7
 Лион 27 11 9 7 38-33 41
8
 Лилль 27 11 9 7 37-35 42
9
 Ланс 27 11 7 9 42-38 40
10
 Монако 26 10 8 8 39-29 38
11
 Монпелье 27 11 4 12 41-40 37
12
 Брест 27 9 8 10 35-38 35
13
 Реймс 27 7 11 9 31-31 32
14
 Анже 27 7 8 12 31-40 29
15
 Клермон Фут 27 7 7 13 27-46 28
16
 Труа 27 6 7 14 25-41 25
17
 Сент-Этьен 27 6 7 14 28-50 25
18
 Лорьян 27 5 9 13 22-43 24
19
 Метц 27 4 10 13 25-46 22
20
 Бордо 27 4 10 13 38-65 22
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4.03 23:00
Лорьян – Лион
 1 : 4
5.03 19:00
Ланс – Брест
 0 : 1
5.03 23:00
Ницца – ПСЖ
 1 : 0
6.03 15:00
Сент-Этьен – Метц
 1 : 0
6.03 17:00
Бордо – Труа
 0 : 2
6.03 17:00
Нант – Монпелье
 2 : 0
6.03 17:00
Реймс – Страсбур
 1 : 1
6.03 17:00
Ренн – Анже
 2 : 0
6.03 19:05
Лилль – Клермон Фут
 4 : 0
6.03 22:45
Марсель – Монако
 - : -
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Виссам Бен-Йеддер

Монако

 15
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Ренн

 14
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 10
Димитри Пайет

Димитри Пайет

Марсель

 9
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 8
И К Ж
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Йохан Гастьен

Клермон Фут

 23 2 4
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Монпелье

 22 1 7
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Лорьян

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