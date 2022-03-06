«Лилль» в гостях разгромил «Клермон»
«Лилль» победил «Клермон» в матче чемпионата Франции
«Лилль» одержал победу над «Клермоном» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Франции.
Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнев-д'Аске.
В составе хозяев забитыми мячами отметились Жонатан Бамба, Джонатан Дэвид, Зеки Челик и Эдон Жегрова.
Таким образом, «Лилль» набрал 42 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Клермон» с 28 баллами занимает 15-ю позицию.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|27
|19
|5
|3
|56-24
|62
|
2
|Ницца
|27
|15
|5
|7
|38-21
|49
|
3
|Марсель
|26
|13
|8
|5
|39-24
|47
|
4
|Ренн
|27
|14
|4
|9
|53-25
|46
|
5
|Страсбур
|27
|12
|8
|7
|49-32
|44
|
6
|Нант
|27
|12
|6
|9
|36-29
|42
|
7
|Лион
|27
|11
|9
|7
|38-33
|41
|
8
|Лилль
|27
|11
|9
|7
|37-35
|42
|
9
|Ланс
|27
|11
|7
|9
|42-38
|40
|
10
|Монако
|26
|10
|8
|8
|39-29
|38
|
11
|Монпелье
|27
|11
|4
|12
|41-40
|37
|
12
|Брест
|27
|9
|8
|10
|35-38
|35
|
13
|Реймс
|27
|7
|11
|9
|31-31
|32
|
14
|Анже
|27
|7
|8
|12
|31-40
|29
|
15
|Клермон Фут
|27
|7
|7
|13
|27-46
|28
|
16
|Труа
|27
|6
|7
|14
|25-41
|25
|
17
|Сент-Этьен
|27
|6
|7
|14
|28-50
|25
|
18
|Лорьян
|27
|5
|9
|13
|22-43
|24
|
19
|Метц
|27
|4
|10
|13
|25-46
|22
|
20
|Бордо
|27
|4
|10
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|38-65
|22
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|4.03
|23:00
|
Лорьян – Лион
|1 : 4
|5.03
|19:00
|
Ланс – Брест
|0 : 1
|5.03
|23:00
|
Ницца – ПСЖ
|1 : 0
|6.03
|15:00
|
Сент-Этьен – Метц
|1 : 0
|6.03
|17:00
|
Бордо – Труа
|0 : 2
|6.03
|17:00
|
Нант – Монпелье
|2 : 0
|6.03
|17:00
|
Реймс – Страсбур
|1 : 1
|6.03
|17:00
|
Ренн – Анже
|2 : 0
|6.03
|19:05
|
Лилль – Клермон Фут
|4 : 0
|6.03
|22:45
|
Марсель – Монако
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|15
|
|
Гаэтан Лаборд
Ренн
|14
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|10
|
|
Димитри Пайет
Марсель
|9
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|23
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|22
|1
|7
|
|
Жером Эрго
Лорьян
|7
|1
|0
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