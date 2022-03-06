«Лилль» в гостях разгромил «Клермон»

«Лилль» одержал победу над «Клермоном» (4:0) в матче 27-го тура чемпионата Франции.

Встреча проходила на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнев-д'Аске.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Жонатан Бамба, Джонатан Дэвид, Зеки Челик и Эдон Жегрова.

Таким образом, «Лилль» набрал 42 очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Франции. «Клермон» с 28 баллами занимает 15-ю позицию.