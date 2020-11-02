«Лилль» и «Лион» сыграли вничью
«Лилль» сыграл вничью с «Лионом» (1:1) в матче девятого тура чемпионата Франции.
Хозяева набрали 19 очков и занимают второе место. У гостей 14 очков и шестая позиция.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
«Лилль» — «Лион» — 1:1 (1:1)
Голы: Бамба, 22 (1:0). Зеки Челик, 41 — в свои ворота (1:1).
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти (Сумаоро, 45+3), Зеки Челик, Мандава, Ботман, Андре, Ренату Санчеш, Иконе (Юсуф Языджи, 67), Бурак Йылмаз, Бамба (Давид, 89), Араужу (Лихаджи, 89).
«Лион»: Антони Лопеш, Марселу, Дюбуа, Диоманде, Тиагу Мендес, Ауар (Бенламри, 52), Лукас Пакета, Депай (Гимарайнс, 74), Корне, Токо-Экамби (Дембеле, 74), Кадевере.
Предупреждения: Марселу, 3. Жозе Фонти, 28. Токо-Экамби, 33. Бурак Йылмаз, 41. Сумаоро, 89.
Удаление: Марселу, 50.
Судья: Лесаж.
1 ноября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».