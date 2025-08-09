«Лилль» хочет арендовать Кински у «Тоттенхэма» в случае ухода Шевалье в «ПСЖ»

Вратарь «Тоттенхэма» Антонин Кински может продолжить карьеру во Франции, сообщает L'Equipe.

По сведениям источника, на 22-летнего чеха претендует «Лилль», который хочет арендовать вратаря в случае ухода Люка Шевалье в «ПСЖ».

Кински выступает за «Тоттенхэм» с января 2025 года. На его счету 10 матчей за лондонский клуб, в которых он пропустил 17 мячей и трижды сыграл на ноль.