«Лилль» готов отпустить Ренату Санчеша в случае предложения от топ-клуба

Президент «Лилля» Оливье Летанг сообщил, что готов продать полузащитника Ренату Санчеша в том случае, если получит предложение от топ-клуба.

«Мы уже обсудили этот вопрос с Ренату. Если мы получим предложение от топ-клуба, то Санчеш сможет уйти. Посмотрим, как сложится, но сейчас он с нами и доволен своим положением», — приводит Daily Express слова Летанга.

В сезоне-2021/22 Санчеш принял участие в 2 матчах «Лилля» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего португальца в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля».