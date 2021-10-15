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«Лилль» готов отпустить Ренату Санчеша в случае предложения от топ-клуба

12:48
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Президент «Лилля» Оливье Летанг сообщил, что готов продать полузащитника Ренату Санчеша в том случае, если получит предложение от топ-клуба.

«Мы уже обсудили этот вопрос с Ренату. Если мы получим предложение от топ-клуба, то Санчеш сможет уйти. Посмотрим, как сложится, но сейчас он с нами и доволен своим положением», — приводит Daily Express слова Летанга.

В сезоне-2021/22 Санчеш принял участие в 2 матчах «Лилля» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего португальца в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля».

Дополнительная информация:

https://www.express.co.uk/sport/football/1505985/Liverpool-Renato-Sanches-Lille-premier-league-transfer-news

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Иван Торопцев все материалы автора

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