«Лилль» готов отпустить Ренату Санчеша в случае предложения от топ-клуба
12:48
Президент «Лилля» Оливье Летанг сообщил, что готов продать полузащитника Ренату Санчеша в том случае, если получит предложение от топ-клуба.
«Мы уже обсудили этот вопрос с Ренату. Если мы получим предложение от топ-клуба, то Санчеш сможет уйти. Посмотрим, как сложится, но сейчас он с нами и доволен своим положением», — приводит Daily Express слова Летанга.
В сезоне-2021/22 Санчеш принял участие в 2 матчах «Лилля» и не отличился результативными действиями. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 24-летнего португальца в 30 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны «Ливерпуля».
Дополнительная информация:
https://www.express.co.uk/sport/football/1505985/Liverpool-Renato-Sanches-Lille-premier-league-transfer-news
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