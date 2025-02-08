«Гавр» обыграл «Лилль» и одержал первую победу за 10 матчей

«Гавр» на выезде обыграл «Лилль» в матче 21-го тура чемпионата Франции — 2:1.

У гостей забили Ахмед Хассан и Исса Сумаре. Единственный гол хозяев на счету Чубы Акпома.

Российский полузащитник «Гавра» Далер Кузяев не попал в заявку на игру.

«Гавр» одержал первую победу за 10 матчей — до этого у команды было 2 ничьи и 7 поражений. Клуб поднялся с последнего, 18-го места в таблице Лиги 1 на 17-ю строчку с 17 очками.

«Лилль» идет на пятой строчке с 35 очками.