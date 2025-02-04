«Лилль» дома проиграл клубу из второго дивизиона «Дюнкерку» в Кубке Франции
Клуб второго дивизиона «Дюнкерк» обыграл на выезде «Лилль» в матче 1/8 финала Кубка Франции.
После основного времени счет в матче был равным — 1:1. По пенальти гости были точнее — 5:4.
В параллельном матче «Брест» победил в гостях «Труа» — 2:1.
Соперники «Дюнкерка» и «Бреста» в 1/4 финала станут известны после жеребьевки.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|20
|15
|5
|0
|54-19
|50
|
2
|Марсель
|20
|12
|4
|4
|43-25
|40
|
3
|Монако
|20
|11
|4
|5
|36-24
|37
|
4
|Лилль
|20
|9
|8
|3
|33-20
|35
|
5
|Ницца
|20
|9
|7
|4
|39-26
|34
|
6
|Ланс
|20
|9
|6
|5
|25-18
|33
|
7
|Лион
|20
|8
|6
|6
|32-26
|30
|
8
|Брест
|20
|9
|1
|10
|31-36
|28
|
9
|Страсбур
|20
|7
|6
|7
|33-32
|27
|
10
|Тулуза
|20
|7
|5
|8
|21-22
|26
|
11
|Осер
|20
|6
|5
|9
|27-33
|23
|
12
|Анже
|20
|6
|5
|9
|22-29
|23
|
13
|Реймс
|20
|5
|7
|8
|26-29
|22
|
14
|Нант
|20
|4
|9
|7
|24-30
|21
|
15
|Ренн
|20
|6
|2
|12
|27-30
|20
|
16
|Сент-Этьен
|20
|5
|3
|12
|19-43
|18
|
17
|Монпелье
|20
|4
|3
|13
|20-46
|15
|
18
|Гавр
|20
|4
|2
|14
|15-39
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|7.02
|21:00
|
Нант – Брест
|- : -
|7.02
|23:05
|
ПСЖ – Монако
|- : -
|8.02
|19:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|8.02
|21:00
|
Лилль – Гавр
|- : -
|8.02
|23:05
|
Сент-Этьен – Ренн
|- : -
|9.02
|17:00
|
Лион – Реймс
|- : -
|9.02
|19:15
|
Осер – Тулуза
|- : -
|9.02
|19:15
|
Страсбур – Монпелье
|- : -
|9.02
|22:45
|
Анже – Марсель
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Усман Дембеле
ПСЖ
|14
|
|
Мэйсон Гринвуд
Марсель
|13
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|12
|П
|
|
Жоау Невеш
ПСЖ
|7
|
|
Людовик Блас
Ренн
|6
|
|
Ашраф Хакими
ПСЖ
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Лилиан Рао-Лисоа
Анже
|16
|2
|0
|
|
Танги Кулибали
Монпелье
|12
|1
|0
|
|
Жордан Ферри
Монпелье
|13
|1
|4
Новости