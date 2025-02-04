«Лилль» дома проиграл клубу из второго дивизиона «Дюнкерку» в Кубке Франции

Клуб второго дивизиона «Дюнкерк» обыграл на выезде «Лилль» в матче 1/8 финала Кубка Франции.

После основного времени счет в матче был равным — 1:1. По пенальти гости были точнее — 5:4.

Франция. Кубок. 1/8 финала.

04 февр, 21:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)

В параллельном матче «Брест» победил в гостях «Труа» — 2:1.

Франция. Кубок. 1/8 финала.

04 февр, 21:00. Stade de l'Aube (Труа)

Соперники «Дюнкерка» и «Бреста» в 1/4 финала станут известны после жеребьевки.