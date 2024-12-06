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«Лилль» выиграл у «Бреста», Дэвид оформил дубль

Руслан Минаев
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«Лилль» дома победил «Брест» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев дубль оформил Жонатан Дэвид, еще один гол после передачи канадца забил Хакон Арнар Харальдссон. У гостей отметился Людовик Ажорк.

«Лилль» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице лиги 1. «Монако» (26), имея один матч в запасе, занимает четвертое место. «Брест» с 16 очками — на 11-й строчке.

Франция. Лига 1. 14-й тур
06 дек, 21:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:1
Брест

ФК Брест
ФК Лилль
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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 10 3 0 37-11 33
2
 Марсель 13 8 2 3 29-17 26
3
 Лилль 14 7 5 2 24-14 26
4
 Монако 13 8 2 3 22-12 26
5
 Лион 13 6 4 3 23-17 22
6
 Ницца 13 5 5 3 24-16 20
7
 Ланс 13 5 5 3 15-12 20
8
 Осер 13 6 1 6 21-21 19
9
 Реймс 13 5 3 5 20-18 18
10
 Тулуза 13 5 3 5 15-14 18
11
 Брест 14 5 1 8 20-26 16
12
 Ренн 13 4 2 7 18-19 14
13
 Страсбур 13 3 4 6 22-27 13
14
 Анже 13 3 4 6 14-21 13
15
 Сент-Этьен 13 4 1 8 11-30 13
16
 Гавр 13 4 0 9 10-24 12
17
 Нант 13 2 5 6 15-20 11
18
 Монпелье 13 2 2 9 13-34 8
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6.12 21:00
Лилль – Брест
 3 : 1
6.12 23:00
Осер – ПСЖ
 - : -
7.12 19:00
Монако – Тулуза
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7.12 21:00
Ницца – Гавр
 - : -
7.12 23:00
Анже – Лион
 - : -
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Ланс – Монпелье
 - : -
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Нант – Ренн
 - : -
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Брэдли Барколя

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ПСЖ

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Мэйсон Гринвуд

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Марсель

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Жоау Невеш

ПСЖ

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Усман Дембеле

Усман Дембеле

ПСЖ

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Марко Асенсио

Марко Асенсио

ПСЖ

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Танги Кулибали

Танги Кулибали

Монпелье

 10 1 0
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Этьен Юте Кинкуэ

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