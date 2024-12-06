«Лилль» выиграл у «Бреста», Дэвид оформил дубль

«Лилль» дома победил «Брест» в матче 14-го тура чемпионата Франции — 3:1.

У хозяев дубль оформил Жонатан Дэвид, еще один гол после передачи канадца забил Хакон Арнар Харальдссон. У гостей отметился Людовик Ажорк.

«Лилль» набрал 26 очков и занимает третье место в таблице лиги 1. «Монако» (26), имея один матч в запасе, занимает четвертое место. «Брест» с 16 очками — на 11-й строчке.