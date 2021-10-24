«Лилль» и «Брест» сыграли вничью
«Лилль» сыграл вничью с «Брестом» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Франции.
В составе хозяев отличился Жонатан Давид. У гостей забил Ромен Февр.
«Лилль» набрал 19 очков и занимает пятое место. У «Бреста» шесть очков и 18-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
11-й тур
«Лилль» — «Брест» — 1:1 (1:1)
Голы: Давид, 19 (1:0). Февр, 32 (1:1).
«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава (Гудмундссон, 77), Андре (Онана, 85), Шека (Ренату Санчеш, 63), Гомеш (Бамба, 63), Бурак Йылмаз (Иконе, 77), Веа, Давид.
«Брест»: Бизот, Шардонне, Пьер-Габриэль, Эрелль (Брассье, 71), Дюверн, Белькебла, Февр, Магнетти (Агуме, 71), Мунье, Онора, Ле Дуарон (Кардона, 71).
Предупреждения: Мандава, 31. Эрелль, 70. Бизот, 90+1.
Судья: Тюрпен.
23 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
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