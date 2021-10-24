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«Лилль» и «Брест» сыграли вничью

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«Лилль» сыграл вничью с «Брестом» (1:1) в матче 11-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев отличился Жонатан Давид. У гостей забил Ромен Февр.

«Лилль» набрал 19 очков и занимает пятое место. У «Бреста» шесть очков и 18-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

11-й тур

«Лилль» — «Брест» — 1:1 (1:1)

Голы: Давид, 19 (1:0). Февр, 32 (1:1).

«Лилль»: Грбич, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава (Гудмундссон, 77), Андре (Онана, 85), Шека (Ренату Санчеш, 63), Гомеш (Бамба, 63), Бурак Йылмаз (Иконе, 77), Веа, Давид.

«Брест»: Бизот, Шардонне, Пьер-Габриэль, Эрелль (Брассье, 71), Дюверн, Белькебла, Февр, Магнетти (Агуме, 71), Мунье, Онора, Ле Дуарон (Кардона, 71).

Предупреждения: Мандава, 31. Эрелль, 70. Бизот, 90+1.

Судья: Тюрпен.

23 октября. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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Евгений Петров все материалы автора

Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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