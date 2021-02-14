«Лилль» сыграл вничью с «Брестом»

«Лилль» и «Брест» сыграли вничью (0:0) в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 14 февраля в Лилле на стадионн «Пьер Моруа».

«Брест» с 31 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» — первая строчка и 55 баллов.

Чемпионат Франции. Лига 1

25-й тур

«Лилль» — «Брест» — 0:0

«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Иконе (Юсуф Языджи, 61), Шека (Ренату Санчеш, 71), Давид (Лихаджи, 90), Бамба, Араужу (Веа, 61).

«Брест»: Сибуа, Шардонне (Ле Дуарон, 90), Пьер-Габриэль, Перро, Эрелль, Лан, Белькебла, Февр, Жан Лукас, Мунье, Онора.

Предупреждения: Белькебла, 7. Зеки Челик, 44. Бамба, 75.

Судья: Дешепи.

14 февраля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».