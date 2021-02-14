«Лилль» сыграл вничью с «Брестом»
21:03
«Лилль» и «Брест» сыграли вничью (0:0) в матче 25-го тура чемпионата Франции. Встреча прошла 14 февраля в Лилле на стадионн «Пьер Моруа».
«Брест» с 31 баллом занимает 12-е место в турнирной таблице лиги 1. «Лилль» — первая строчка и 55 баллов.
Чемпионат Франции. Лига 1
25-й тур
«Лилль»: Меньян, Жозе Фонти, Зеки Челик, Тиагу Джало, Мандава, Андре, Иконе (Юсуф Языджи, 61), Шека (Ренату Санчеш, 71), Давид (Лихаджи, 90), Бамба, Араужу (Веа, 61).
«Брест»: Сибуа, Шардонне (Ле Дуарон, 90), Пьер-Габриэль, Перро, Эрелль, Лан, Белькебла, Февр, Жан Лукас, Мунье, Онора.
Предупреждения: Белькебла, 7. Зеки Челик, 44. Бамба, 75.
Судья: Дешепи.
14 февраля. Лилль. Стадион «Пьер Моруа».
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