5-й тур лиги 1 пройдет с 15 по 17 сентября

5-й тур чемпионата Франции по футболу стартует в пятницу, 15 сентября. «СЭ» публикует расписание матчей и прямых трансляций 5-го тура лиги 1.

В России легально не показывают игры чемпионата Франции на ТВ. На сайте «СЭ» доступны формальные события встреч в онлайн-трансляциях. Смотреть видеотрансляции матчей лиги 1 1-го тура в прямом эфире бесплатно можно в соцсети «ВКонтакте» в сообществах, посвященных французскому футболу.

На данный момент лидером лиги 1 является «Монако», который набрал 10 очков в первых четырех турах.

Расписание 5-го тура чемпионата Франции (время начала матчей — московское)

15 сентября, пятница

«ПСЖ» — «Ницца» — время начала матча — 22:00

16 сентября, суббота

«Ренн» — «Лилль» — время начала матча — 18:00

«Ланс» — «Метц» — время начала матча — 22:00

17 сентября, воскресенье

«Лорьян» — «Монако» — время начала матча — 14:00

Клермон Фут" - «Нант» — время начала матча — 16:00

«Реймс» — «Брест» — время начала матча — 16:00

«Страсбур» — «Монпелье» — время начала матча — 16:00

«Марсель» — «Тулуза» — время начала матча — 18:05

«Лион» — «Гавр» — время начала матча — 21:45

Полный календарь чемпионата Франции и турнирная таблица лиги 1 сезона 2023 / 2024 в актуальном виде доступны на сайте «СЭ».

Франция: дата старта чемпионата и календарь сезона 2023 / 2024