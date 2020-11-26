Лига 1 почтит память Марадоны перед матчами

Перед матчами ближайшего тура чемпионата Франции клубы отдадут дань памяти знаменитому аргентинскому футболисту Диего Марадоне. Такое решение приняла лига 1. Это касается и матчей второго дивизиона. Пока неизвестно, что именно проведут перед играми в память о легендарном футболисте. В сообщени говорится, что предматчевый протокол был временно изменен.

Марадоне было 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира и серебряным призером ЧМ-1990. Двукратный чемпион Италии, победитель Кубка УЕФА в составе «Наполи».