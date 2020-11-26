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Лига 1 почтит память Марадоны перед матчами

18:28
Диего Марадона. Фото Лига 1.
Диего Марадона. Фото Лига 1.

Перед матчами ближайшего тура чемпионата Франции клубы отдадут дань памяти знаменитому аргентинскому футболисту Диего Марадоне. Такое решение приняла лига 1. Это касается и матчей второго дивизиона. Пока неизвестно, что именно проведут перед играми в память о легендарном футболисте. В сообщени говорится, что предматчевый протокол был временно изменен.

Марадоне было 60 лет. Причиной смерти стала остановка сердца. В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира и серебряным призером ЧМ-1990. Двукратный чемпион Италии, победитель Кубка УЕФА в составе «Наполи».

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