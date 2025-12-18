Лига 1 — о победе «ПСЖ»: «Что за мужчина, Матвей Сафонов»

Пресс-служба Лиги 1 в социальных сетях отреагировала на победу «ПСЖ» над «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1) в финале Межконтинентального кубка.

«Что за мужчина, Матвей Сафонов», — говорится в сообщении в соцсети X с фотографией российского голкипера с кубком в руках.

Сафонов отразил четыре подряд удара соперников в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. Российский голкипер завоевал шестой трофей с парижским клубом.