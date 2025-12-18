18 декабря 2025, 05:17

Лига 1 — о победе «ПСЖ»: «Что за мужчина, Матвей Сафонов»

Евгений Козинов
Корреспондент

Пресс-служба Лиги 1 в социальных сетях отреагировала на победу «ПСЖ» над «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1) в финале Межконтинентального кубка.

«Что за мужчина, Матвей Сафонов», — говорится в сообщении в соцсети X с фотографией российского голкипера с кубком в руках.

Сафонов отразил четыре подряд удара соперников в серии пенальти и был признан лучшим игроком матча. Российский голкипер завоевал шестой трофей с парижским клубом.

Матвей Сафонов отразил четыре подряд пенальти в&nbsp;серии пенальти финала Межконтинентального кубка &laquo;ПСЖ&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Фламенго&raquo; (1:1, 2:1).Как Сафонов взял четыре пенальти и поставил рекорд ФИФА. Мастерски действовал по бьющим

«Факел» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Уфа»: ФНЛ, 26-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Акрон»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Зенит»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Рубин»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Сочи»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Чайка»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Торпедо»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Шинник»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 22-го тура 22 марта
«Урал» — «Енисей»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Арсенал»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
Покер Кордобы, победы ЦСКА и «Балтики»: видео голов
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Волга»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Факел»: ФНЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Болонья»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Порту» — «Штутгарт»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Астон Вилла» — «Лилль»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
«Бетис» — «Панатинаикос»: Лига Европы, ответный матч 1/8 финала, видеообзор
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 26 19 3 4 58-22 60
2
 Ланс 27 19 2 6 54-24 59
3
 Марсель 27 15 4 8 54-35 49
4
 Лион 27 14 5 8 41-29 47
5
 Лилль 27 14 5 8 42-34 47
6
 Монако 27 14 4 9 47-38 46
7
 Ренн 27 12 8 7 43-37 44
8
 Страсбур 27 11 7 9 43-33 40
9
 Тулуза 27 10 7 10 38-32 37
10
 Лорьян 27 9 10 8 37-41 37
11
 Брест 27 10 6 11 34-39 36
12
 Анже 27 9 5 13 24-37 32
13
 Париж 27 7 10 10 32-43 31
14
 Гавр 27 6 9 12 22-35 27
15
 Ницца 27 7 6 14 32-52 27
16
 Осер 27 5 7 15 22-36 22
17
 Нант 26 4 5 17 24-45 17
18
 Метц 27 3 5 19 25-60 14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
3.04 21:45 ПСЖ – Тулуза - : -
4.04 18:00 Страсбур – Ницца - : -
4.04 20:00 Брест – Ренн - : -
4.04 22:05 Лилль – Ланс - : -
5.04 16:00 Анже – Лион - : -
5.04 18:15 Гавр – Осер - : -
5.04 18:15 Лорьян – Париж - : -
5.04 18:15 Метц – Нант - : -
5.04 21:45 Монако – Марсель - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Страсбур

 16
Марсель

 15
Ренн

 14
П
Ланс

 8
Брест

 7
ПСЖ

 7
И К Ж
Метц

 16 2 4
Страсбур

 20 2 3
Осер

 25 2 0
Вся статистика

