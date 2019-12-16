Лига 1 отобрала первый гол за «ПСЖ» у Паредеса. Его записали на Неймара

У полузащитника «ПСЖ» Леандро Паредеса отобрали его первый гол за парижскую команду. Аргентинец отличился забитым мячом в матче 18-го тура лиги 1 с «Сент-Этьеном» (4:0). Этот гол был первым для экс-игрока «Зенита» в составе «ПСЖ». Однако лига пересмотрела протокол — гол записали на нападающего Неймара, который коснулся мяча после удара. Для бразильца это седьмой мяч в сезоне в лиге 1.

Напомним, что 25-летний Паредес выступает за «ПСЖ» с января 2019 года. В нынешнем сезоне он провел за парижан 13 матчей.