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Сегодня, 17:00

Лига 1: даты стартового тура чемпионата Франции

Опубликовано расписание 1-го тура лиги 1 сезона-2024/25
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Александр Головин (ФК «Монако»).
Фото AFP

Чемпионат Франции по футболу сезона-2024/25 стартует 18 августа и завершится 17 мая. 1-й тур лиги 1 пройдет 18 августа, в воскресенье. «СЭ» публикует расписание стартового тура.

Чемпионат Франции 1-й тур

18 августа, воскресенье

«Ренн» — «Лион»

«Гавр» — «ПСЖ»

«Осер» — «Ницца»

«Реймс» — «Лилль»

«Анже» — «Ланс»

«Монако» — «Сент-Этьен»

«Тулуза» — «Нант»

«Брест» — «Марсель»

«Монпелье» — «Страсбург»

Время начала матчей еще не определено.

Полностью расписание чемпионата Франции сезона-2024/25 доступно в разделе лиги на сайте «СЭ».

Действующим чемпионом лиги 1 является «ПСЖ».

Чемпионат Италии по футболу: календарь матчей, результаты игр и турнирные таблицы в актуальном виде доступны в разделах лиги на нашем сайте

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 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 0 0 0 0 0-0 0
2
 Монако 0 0 0 0 0-0 0
3
 Брест 0 0 0 0 0-0 0
4
 Лилль 0 0 0 0 0-0 0
5
 Ницца 0 0 0 0 0-0 0
6
 Лион 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ланс 0 0 0 0 0-0 0
8
 Марсель 0 0 0 0 0-0 0
9
 Реймс 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ренн 0 0 0 0 0-0 0
11
 Тулуза 0 0 0 0 0-0 0
12
 Монпелье 0 0 0 0 0-0 0
13
 Страсбур 0 0 0 0 0-0 0
14
 Нант 0 0 0 0 0-0 0
15
 Гавр 0 0 0 0 0-0 0
16
 Осер 0 0 0 0 0-0 0
17
 Анже 0 0 0 0 0-0 0
18
 Сент-Этьен 0 0 0 0 0-0 0
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34 тур
18.08 00:00
Анже – Ланс
 - : -
18.08 00:00
Осер – Ницца
 - : -
18.08 00:00
Брест – Марсель
 - : -
18.08 00:00
Гавр – ПСЖ
 - : -
18.08 00:00
Монако – Сент-Этьен
 - : -
18.08 00:00
Монпелье – Страсбур
 - : -
18.08 00:00
Реймс – Лилль
 - : -
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Ренн – Лион
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