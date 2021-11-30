Стали известны лидеры рейтинга «Золотого мяча-2021». Торжественная церемония состоялась в Париже.

Выиграл трофей форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. Вторым стал нападающий «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандовски. Полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо на третьей позиции.

«Золотой мяч-2021»

Топ-10 рейтинга

1. Лионель Месси («ПСЖ», Аргентина)

2. Роберт Левандовски («Бавария», Польша)

3. Жоржиньо («Челси», Италия)

4. Карим Бензема («Реал», Франция)

5. Н'Голо Канте («Челси», Франция)

6. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед», Португалия)

7. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

8. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити», Англия)

9. Килиан Мбаппе («ПСЖ», Франция)

10. Джанлуиджи Доннарумма («ПСЖ», Италия).

Лионель Месси завоевал седьмой «Золотой мяч» в своей карьере.