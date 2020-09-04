L'Equipe: у главного тренера «Монако» подозрение на коронавирус

У главного тренера «Монако» Роберта Ковача подозрение на коронавирус, утверждает L'Equipe. Ранее клуб сообщил, что два представителя команды сдали сомнительные тесты, но не стал называть их имена.

Известно только, что оба представителя клуба находятся на самоизоляции и в хорошем самочувствии.

За команду выступает полузащитник сборной России Александр Головин, который 30 августа в матче второго тура чемпионата Франции против «Метца» (1:0) получил травму подколенного сухожилия и пропустит около месяца.