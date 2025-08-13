L'Equipe: Сафонов может уйти из «ПСЖ» только при двух условиях

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов хочет остаться в команде и составить конкуренцию новичку Люка Шевалье, сообщает L'Equipe. Во вторник, 12 августа, стало известно об уходе вратаря Джанлуиджи Доннаруммы.

По информации источника, 26-летний россиянин может уйти только при двух условиях: если само руководство «ПСЖ» попросит об этом, и если появится вариант с европейским клубом, который готов сделать его игроком основного состава.

Отмечается, что Сафонов расценивает добровольный уход как признак слабости после всего лишь одного сезона и хочет продолжить борьбу за место в составе.

Российский голкипер играет за «ПСЖ» с лета 2024 года. В сезоне-2024/25 на его счету 17 матчей во всех турнирах, в которых он пропустил 13 мячей и 7 раз сыграл на ноль. Он выиграл с парижским клубом Лигу чемпионов, чемпионат Франции, а также Кубок и Суперкубок страны.

Контракт Сафонова с парижским клубом рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.