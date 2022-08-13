L'Equipe: «ПСЖ» хочет продлить контракт с Месси на сезон

«ПСЖ» хочет продлить контракт с нападающим Лионелем Месси, сообщает L'Equipe.

В ближайшее время парижане начнут переговоры о продлении соглашения с 35-летним аргентинцем, истекающего летом 2023 года, еще на один сезон. В «ПСЖ» уверены, что новый контракт будет подписан.

Ранее в СМИ появилась информация, что Месси может вернуться в «Барселону» в 2023 году, однако сейчас между окружением футболиста и испанским клубом нет никаких контактов.

Месси перешел в «ПСЖ» летом прошлого года после того, как сине?гранатовые не продлили с ним контракт.

В прошлом сезоне форвард провел за французскую команду 34 матча, забил 11 мячей и отдал 15 передач. Аргентинец впервые с 2005 года не был включен в число претендентов на «Золотой мяч».