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L'Equipe: «ПСЖ» — чемпион Франции сезона-2019/20

13:31
«ПСЖ». Фото France 24
«ПСЖ». Фото France 24
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«ПСЖ» признан чемпионом Франции сезона-2019/20, сообщает L'Equipe. Ранее он был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

На момент остановки чемпионата в турнирной таблице лидировал «ПСЖ». Команда набрала 68 очков в 27 матчах. У идущего вторым «Марселя» на матч больше и 56 очков.

Путевки в еврокубки будут распределены согласно турнирной таблице. «Тулуза» и «Амьен» вылетят, а их места займут «Ланс» и «Лорьян». Стыковых матчей не будет.

По последним данным, в мире зафиксировано 3 206 333 случая заражения коронавирусной инфекцией. 227 958 человек умерли, выздоровели — 983 547.

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